Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρο Παππά, με την Κουμουνδούρου να τον «αδειάζει» και επισήμως επειδή ζήτησε την τιμωρία στρατιώτη που συμμετείχε σε πολιτική εκδήλωση τοποθετούμενος κατά του Ισραήλ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Παππάς μίλησε για «προσπάθεια διαστρέβλωσης δηλώσεων» και «δολοφονία χαρακτήρων» σε ό,τι αφορά στο πρόσωπο του Στέφανου Κασσελάκη.

«Εγώ αυτό το οποίο έκανα ήταν να μιλήσω για το περιεχόμενο του λόγου του στρατεύσιμου, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον ενός ξένου κράτους. Το ίδιο θα έκανα σε οποιαδήποτε περίπτωση και αντιστρέφω το ερώτημα: τι θα γινόταν αν κάποιος στρατιωτικός συμμετείχε σε μια πορεία εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών και μιλούσε για το κράτος-δολοφόνο της Βόρειας Μακεδονίας; Ή αντίστοιχα αν υπήρχε μια πορεία υπέρ του Ισραήλ και μιλούσε κάποιος για το κράτος-δολοφόνο της Παλαιστίνης; Προφανώς όλοι έχουν πολιτικά δικαιώματα, όμως έκανα μια δίκαιη κριτική σε έναν άνθρωπο που μίλησε εξ ονόματος ολόκληρου του στρατεύματος».

«Μιλάμε για παρακαταστατικό αυτήν τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ»

Αναφορικά με τον «πόλεμο» με τα εξώδικα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη διαγραφή Κασσελάκη, ο Πέτρος Παππάς συμφώνησε πως «αυτή είναι η πρόθεσή τους, να διαγράψουν τον κ. Κασσελάκη, και το έχουν πει σε όλους τους τόνους, ψηφίζοντας αντικαταστατικές διατάξεις. Μιλάμε για παρακαταστατικό αυτήν τη στιγμή σε θέση καταστατικού. Αποκορύφωμα όλου αυτού ήταν η διαρροή των προσωπικών δεδομένων του Στέφανου Κασσελάκη με ευθύνη της γραμματέας του κόμματος, Ράνιας Σβίγκου».

Προσέθεσε ότι κουμάντο στο κόμμα δεν κάνουν οι 87, αλλά ο κυρίαρχος λαός, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση απέναντι στον Κώστα Ζαχαριάδη. «Εκτός του Στέφανου, ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρθηκε και σε μένα προσωπικά, λέγοντας ότι τους εξευτελίζω. Έχω να πω ότι εξευτελιστική είναι η πορεία του στη δημοτική παράταξη του δήμου της Αθήνας. Προφανώς ήμασταν δεύτεροι στην Αθήνα ως δύναμη και μετά βίας κατάφερε κι ήρθε τρίτος και καταϊδρωμένος. Είχε άλλον επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας και ο κ. Ζαχαριάδης έκανε τα πάντα για να είναι υποψήφιος. Αυτό ήταν εξευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ, αν θεωρεί ότι εγώ είμαι αυτός που εξευτελίζει την παράταξη».

Τέλος, μιλώντας για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο στην ηγεσία, ενώ δεν έκρυψε την άποψή του πως «δεν είναι αυτήν τη στιγμή λύση η επιστροφή του».

