Μπαχτσελί: Στόχος του Ισραήλ είναι η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα, όχι η Βηρυτός και η Τεχεράνη

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δήλωσε χθες ότι «στόχος του Ισραήλ δεν είναι η Βηρυτός ή η Τεχεράνη, αλλά η Άγκυρα και η Κωνσταντινούπολη».

Ο Μπαχτσελί είπε: «Σήμερα το ζήτημα δεν είναι η Βηρυτός είναι η Άγκυρα! Σήμερα ο στόχος δεν είναι η Δαμασκός, η Τεχεράνη, η Σάνα ή Βαγδάτη, είναι η Κωνσταντινούπολη!Σήμερα η κρυφή ατζέντα είναι η τουρκική πατρίδα.

Σήμερα, το επόμενο στάδιο, το τελικό πεδίο, ο τελικός λογαριασμός των πυραύλων που εκτοξεύονται, των σφαιρών, των βομβών και των οργανωμένων δολοφονιών, των χαοτικών και αναρχικών αναταράξεων που εξαπλώνονται καθημερινά, είναι η γεωγραφία της Ανατολίας.

Η Τουρκία βρίσκεται στην κρυφή ατζέντα της ισραηλινής τρομοκρατίας, του ιμπεριαλισμού και της παγκόσμιας βαρβαρότητας».

«Ο Ερντογάν θέλει να συζητάμε τις ανοησίες περί επίθεσης του Ισραήλ»

SOZCU TV: «Εδώ έχουμε ραντάρ του ΝΑΤΟ, είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και έχουμε και τους S-400 που δεν τους χρησιμοποιούμε»

ΦΑΤΙΧ ΠΟΡΤΑΚΑΛ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ SOZCU TV: «Γνωρίζουμε πως ο Ερντογάν μιλάει για απειλή, αλλά το κάνει για πολιτικούς λόγους. Πώς θα συμβεί αυτό; Δεν έχουμε χερσαία σύνορα. Επίσης, είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και σε περίπτωση που δεχθούμε επίθεση θα μας προστατέψει το ΝΑΤΟ. Πώς θα συμβεί; Εντάξει θα μπορούσε να κάνει κάτι μέσω του PKK, στη βόρεια Συρία, στο βόρειο Ιράκ με επιχειρήσεις της Mossad αλλά όχι κάποια επίθεση. Μα εδώ έχουμε το Kιουρέτζικ! Όταν το Ιράν εκτόξευσε τους πυραύλους, ξέρετε όλοι πως λειτουργούσε το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης του Κιουρέτζικ και εξέπεμψε σήμα. Αν δηλαδή εκτοξεύσει πυραύλους το Ισραήλ που αυτό θα μπορούσε να κάνει, έχεις το Κιουρέτζικ ή να κάνει κάποια επίθεση μέσω τους διαδικτύου. Μα τι συζητάμε, αυτό κάνει ο Ερντογάν. Ο στόχος του είναι αυτός, να συζητάμε ανοησίες! Αν εκτοξεύσει το Ισραήλ, έχουμε το Κιουρέτζικ, διαθέτουμε τους S-400 που δεν χρησιμοποιούμε! Έχουμε λοιπόν το ραντάρ του Κιουρέτζικ, το οποίο προστατεύουν και Αμερικανοί στρατιώτες, είναι βάση του ΝΑΤΟ. Και ο κύκλος που βλέπεται είναι η εμβέλεια του ραντάρ του όταν εκτοξευθεί βαλλιστικός πύραυλος τον εντοπίζει άμεσα».

«Κάνουμε παραχωρήσεις στην Ελλάδα σαν να έχουμε ηττηθεί σε πόλεμο»

Κατηγορίες από τον εμπνευστή της «Γαλάζιας Πατρίδας» προς την τουρκική κυβέρνηση.

Τζεμ Γκιουρντενίζ, απόστρατος ναύαρχος: «Ο Υπουργός (Γεραπετρίτης) ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τα σύνορα της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο, τα οποία κηρύξαμε πριν από 4 χρόνια. Θα γίνουν παραχωρήσεις σε αυτό το θέμα;

Πώς μπορεί να λέει ο Έλληνας Υπουργός ότι υπάρχει κλίμα αποκλιμάκωσης και εμπιστοσύνης στο Αιγαίο, όταν υπάρχουν τόσες προκλήσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, όταν οι ελληνικές Ναυτικές Δυνάμεις διεξάγουν τις τελευταίες εβδομάδες ασκήσεις Ειδικών Δυνάμεων κατά της Τουρκίας ή όταν έχουμε σταματήσει να συμμετέχουμε στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ λόγω του προβλήματος των εναέριων συνόρων;

Εν ολίγοις, φαίνεται ότι αποχωρούμε από τις θάλασσες υπό την πίεση των ΗΠΑ και της ΕΕ. Από το 2020, δεν έχει γίνει καμία κίνηση στη Μεσόγειο. Δεν γίνονται ούτε σεισμικές έρευνες ούτε γεωτρήσεις.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε παραχωρήσεις με την Ελλάδα σαν να έχουμε κάνει πόλεμο και να έχουμε ηττηθεί. Μόνο ο λαός έχει την εξουσία να κάνει παραχωρήσεις για λογαριασμό των μελλοντικών γενεών όσον αφορά τα θαλάσσια συμφέροντα που ενσαρκώνει η 'Γαλάζια Πατρίδα'. Κανείς δεν μπορεί να λογοδοτήσει για γεωπολιτικές απώλειες. Το τι είπε ο Έλληνας Υπουργός στην ε/φ είναι φυσικά δική του υπόθεση, αλλά είναι προφανές ότι αυτός ξεκίνησε μια νέα διαδικασία μιλώντας για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο διπλωματικά συνηθίζεται να παραμένει εμπιστευτικό».

Τουρκική αντιπολίτευση: «Δεν υπάρχει καμία απειλή από το Ισραήλ. Ο Ερντογάν εκφράζει ισχυρισμούς για να αλλάξει ατζέντα»

«Δεν μας είπαν τίποτα νέο για απειλή από το Ισραήλ»

ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΟΖΕΛ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: Να σας πω την ουσία και το συμπέρασμα όσων ειπώθηκαν. Η Τουρκία να μην ανησυχεί για όσα δήλωσε ο Ερντογάν (απειλή από το Ισραήλ). Δεν έχουν δεδομένα που να τα υποστηρίξουν. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, δεδομένο που να δείχνει πως θα μας επιτεθούν σήμερα ή στο μέλλον. Δεν μας είπαν κάτι που δεν ξέραμε. Και θέλω να πω στον λαό μας. Είχαμε υποψίες, ανησυχίες! Αλλά σήμερα είμαι σίγουρος. Η Τουρκία για να μην συζητήσει την ανεργία, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, τα προβλήματα επιβίωσης, ο Ερντογάν δήλωσε πως το Ισραήλ θα μας επιτεθεί και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες αυτά συζητούν. Αλλάζει την ατζέντα της Τουρκίας. Αλλά καταχράστηκε τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας μας».

6 Ekim 2024 tarihinde Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis EKathimerini gazetesine bir röportaj verdi. Çok şey öğrendik. Mavi Vatanın geleceğini etkileyecek çok ciddi gelişmeleri kendi Dışişlerimizden değil, Yunan Bakanın röportajından duyuyoruz. Yunan Bakan, iki liderin 15 ay… pic.twitter.com/K6cknvR5Ah — Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet) October 7, 2024

