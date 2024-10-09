Στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σχολίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την επικαιρότητα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αρχικά, ο κ. Γεωργιάδης θέλησε να διαψεύσει τις φήμες και τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων που τον θέλουν να έχει αγοράσει ακίνητο ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή απέναντι από το Χίλτον, διευκρινίζοντας πως το μόνο ακίνητο που διαθέτει υπό την κατοχή του είναι εκείνο που αγόρασε το 2007 πριν εκλεγεί βουλευτής και που βρίσκεται μέχρι σήμερα σε δάνειο, το οποίο πληρώνει σε μηνιαία βάση όπως οφείλει για να το ξεχρεώσει.

Αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός επεσήμανε ότι αυτό που συμβαίνει στην ελληνική Αριστερά έχει ξεπεράσει κάθε όριο, που δεν θα πίστευε κανείς ακόμη και σε ταινία να το έβλεπε. «Νομίζω είναι προφανές πως δεν θέλουν να κατέβει ο Κασσελάκης πρόεδρος και θα βρουν κάθε τρόπο να τον εμποδίσουν, Φοβούνται ότι αν κατέβει, μπορεί και να κερδίσει. Τώρα για όλα αυτά που έγιναν χθες με το εξώδικο του κ. Κασσελάκη, να σας πω ότι τυπικά μπορεί να έχει και δίκιο με βάση το γράμμα του νόμου. Το πόθεν έσχες είναι προσωπικό δεδομένο και δημοσιεύεται κατόπιν απόφασης της Βουλής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, το κόμμα αυτό δεν έχει μέλλον και είναι θαύμα το ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα εδώ που βρίσκεται, έχοντας εναποθέσει τις ελπίδες της σε αυτούς τους ανθρώπους, και μάλιστα την κρισιμότερη περίοδο του 2015».

«Παράνομο αυτό που έκανε ο στρατιώτης - Πρέπει να έχει κυρώσεις»

Ερωτηθείς ύστερα για το περιστατικό όπου Έλληνας στρατευόμενος συμμετείχε σε εκδήλωση του ΚΚΕ εκφράζοντας τη θέση του κατά του Ισραήλ, ο υπουργός σχολίασε πως κάτι τέτοιο είναι απολύτως παράνομο βάσει νόμου, καθώς απαγορεύεται να συμμετέχεις σε οποιαδήποτε εκδήλωση και να κάνεις οποιαδήποτε πολιτική δήλωση.

«Είναι δυνατόν», όπως είπε, «να βγαίνει στρατιώτης φορώντας τη στολή και το εθνόσημο και να εκφράζεις πολιτικές απόψεις, υποδυόμενος ότι εκφράζεις το στράτευμα; Αυτό είναι ο ρισμός του παράνομου και πρέπει να έχει κυρώσεις», προσθέτοντας ότι είχε δίκιο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς, που διαφώνησε.

«Οι νόμοι έχουν αξία; Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον νόμο, να φέρει μια τροπολογία στη Βουλή που να επιτρέπει στους στρατεύσιμους να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις με το εθνόσημο και με στολή κι αν πάρει την πλειοψηφία της Βουλής και γίνει νόμος του κράτους, με γειά τους με χαρά τους».

«Δεν ανακατευόμαστε στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ - Κανένα εσωτερικό θέμα αμφισβήτησης στη ΝΔ»

Στη συνέχεια, η συζήτηση πήγε και στο ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Γεωργιάδη να υπογραμμίζει πως η ΝΔ δεν ανακατεύεται, ούτε έχει ποτέ ανακατευτεί στις εσωκομματικές εκλογές της Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε και ολοκληρώνει μια νορμάλ δημοκρατική διαδικασία και αυτό είναι καλό». Παράλληλα, φρόντισε να απαντήσει στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε αφήσει «αιχμές» για την ενότητα της ΝΔ, δηλώνοντας:

«Να θυμίσω πως ο Γιώργος Παπανδρέου όταν εξελέγη πρωθυπουργός, ήταν να διαγράψει τον Κώστα Σημίτη. Έχετε δει πολλούς αρχηγούς της ΝΔ να διαγράφουν κάποιον πρώην; Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά, μια χαρά είναι η ΝΔ, όλα καλά πάνε. Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό ζήτημα αμφισβήτησης, σας το λέω ως αντιπρόεδρος του κόμματος».

«Έχουμε τριπλασιάσει τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων - Τα ράτζα έχουν μειωθεί πάρα πολύ»

Ως προς την Υγεία, ο υπουργός ανέφερε ότι τη Δευτέρα πήγε με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Σιάσιο, στο Λαϊκό Νοσοκομείο, για να ξεκινήσουν ένα αίτημα 22 ετών ιδρύοντας την Πανεπιστημιακή Κλινική για Μεταμοσχεύσεις Ήπατος.

«Αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια που επί θητείας μου ένα αίτημα 22 ετών λύθηκε, φτιάχτηκε η Μονάδα, γίνονται τώρα μεταμοσχεύσεις και ο κόσμος μπορεί να ξέρει ότι πλέον στο ΕΣΥ μπορεί να βρει την υγεία του σε κάτι πανάκριβο κια δύσκολο. Ειδικά στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, αυτή η τελευταία τριετία είναι η καλύτερη στην ιστορία. Σε δείκτη μεταμοσχεύσεων ανά πληθυσμό παραλάβαμε στο 3, όταν ο μέσος όρος είναι στο 20, και τώρα το έχουμε φτάσει σχεδόν στο 11, δηλαδή έχουμε τριπλασιάσει τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων. Ειδικά όταν ξεκινήσει και η αντίστοιχη κλινική στο Ωνάσσειο, η Ελλάδα θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, για αυτό και υπέγραψα και τη σχετική συμφωνία με την Κύπρο».

Επιπλέον, ανέφερε πως τα ράτζα ως φαινόμενο στο ΕΣΥ έχουν μειωθεί πάρα πολύ, με την εικόνα σε σχέση με πριν 5-10 χρόνια να έχει βελτιωθεί. «Τώρα βασικό πρόβλημα με τα ράτζα έχουμε στο "Αττικόν" και στο "Γεννηματά" μόνο. Αυτό συμβαίνει, γιατί στην εφημερία στο "Αττικόν" από τους 100 που φτάνουν, οι 55 είναι εκτός Αττικής. Άρα έχεις ένα νοσοκομείο που είχε σχεδιαστεί να έχει περίπου 70.000 εισαγωγές τον χρόνο κατά μέσο όρο και έχει 150.000. Άρα είναι ένα φαινόμενο που εξηγείται, γιατί έχει τεράστια πίεση. Τι κάνουμε για αυτό; Τώρα που μιλάμε λειτουργεί εργοτάξιο από το Ταμείο Ανάκαμψης για να παραδώσουμε πενταπλάσιο σε όγκο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μέχρι το Πάσχα και από τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα θα φτάσει τα 5.000. Κάθε 2 μέρες κάνω εγκαίνια μιας νέας κλινικής».

Ως προς τις κατηγορίες Ανδρουλάκη για την ιδιωτική δαπάνη, απάντησε ότι «από το '80 η Ελλάδα είναι από πρώτη έως τρίτη στις δαπάνες στην Υγεία, γιατί το μοντέλο του ΕΣΥ έχει οδηγήσει στο να φτιάξουμε παράλληλα κι ένα μεγάλο ιδιωτικό σύστημα. Αυτό δεν είναι κατ' ανάγκη κακό και ο κ. Ανδρουλάκης με αυτό που είπε δεν ανακάλυψε την πυρίτιδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.