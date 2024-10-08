Την έντονη αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε το σημερινό δημοσίευμα της «ΕφΣυν» για το πόθεν έσχες του, ο οποίος, δια του εκπροσώπου του, Μανώλη Καπνισάκη, ζητεί την άμεση παραίτηση της γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνιας Σβίγκου και προαναγγέλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας το έκτασης 15 σελίδων πόθεν έσχες που κατέθεσε ο κ. Κασσελάκης έχει πολλά «θολά σημεία».

«Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο το γεγονός ότι το προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ παραβίασε τα προσωπικά δεδομένα του Στέφανου Κασσελάκη, δημοσιοποιώντας πληροφορίες σχετικά με το πόθεν έσχες του. Αυτού του είδους η διαρροή, πέρα από την ηθική διάσταση, εγείρει σοβαρά ζητήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διαφάνεια, αξίες που υποτίθεται ότι πρεσβεύει το κόμμα.

Απαιτούμε την άμεση παραίτηση της γραμματέως του κόμματος, Ράνιας Σβίγκου, η οποία φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναγκάζεται πλέον να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων του.

Εξάλλου, το ότι η διαρροή έγινε την ίδια ημέρα με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας δεν συνιστά τυχαίο γεγονός ή απλή σύμπτωση…

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης κατέθεσε τη δήλωση πόθεν έσχες για τη χρήση μέχρι τις 24/9/2023 (ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ), ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατέθεσαν ή θα καταθέσουν δηλώσεις για τη χρήση του έτους 2021, με δεδομένο ότι η σχετική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή πόθεν έσχες των επόμενων ετών, παραμένει ακόμη κλειστή για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα.

Πρέπει, επίσης, να διευκρινισθεί ότι ο Τάιλερ Μακμπέθ, παρότι νομικά δεν ήταν υπόχρεος, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2023 δεν είχε ακόμη τελεσθεί ο γάμος του με τον Στέφανο Κασσελάκη, εντούτοις υπέβαλε και ο ίδιος αρχική δήλωση πόθεν έσχες. Εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον, θα προσκομισθεί με τον κίνδυνο βέβαια να διαρρεύσει κι αυτή παρανόμως.

Εν κατακλείδι και με δεδομένο ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη είναι ακριβή, αληθή και πλήρως τεκμηριωμένα από πλήθος εγγράφων, θα συνιστούσαμε σε όσους “επένδυσαν” στο προεκλογικό αφήγημα της ΝΔ περί πόθεν έσχες, να αλλάξουν γραμμή πλεύσης γιατί εκτίθενται ανεπανόρθωτα…

Πηγή: skai.gr

