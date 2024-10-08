Την τιμωρία του στρατιώτη που μίλησε στην αντιπολεμική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Αθήνα, ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Κουμουνδούρου.

«Οι δηλώσεις του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Π. Παππά σχετικά με τον στρατιώτη που συμμετείχε σε αντιπολεμική εκδήλωση, δεν εκφράζουν επ’ ουδενί τρόπο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται:

«Στη χώρα μας, οι κληρωτοί δεν στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η συμμετοχή στρατιωτών σε πορείες, με κορυφαίο παράδειγμα αυτή του Πολυτεχνείου, αποτελεί πράξη τεράστιου ηθικού πολιτικού και ιστορικού συμβολισμού, εδώ και δεκαετίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και συνολικά η Αριστερά βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή του κινήματος για τα δικαιώματα των στρατευμένων».

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Πέτρου Παππά σε εκπομπή στο One Channel.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «αδιανόητο» αυτό που έκανε ο στρατιώτης, τονίζοντας ότι «ο στρατός πρέπει να υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα υπάρξει «πειθαρχική ποινή».

Η τοποθέτηση του Π. Παππά:

«Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει τη γνώμη του, την πεποίθησή του, να συμμετέχει στις πορείες του κόμματος που ενδεχομένως ανήκει αλλά από κει και πέρα ο στρατός έχει συγκεκριμένους κανόνες. Δεν νοείται ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του, με τη στολή, να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο, μιλώντας εξ ονόματος του στρατού. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να εκτρέψουν την όλη κατάσταση. Ο στρατός πρέπει να υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες. Τελεία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμο. Στον στρατό υπάρχει ιεραρχία, ο στρατός διασφαλίζει την ακεραιότητα της χώρας μας. Δεν νοείται να υπάρχει τέτοιου είδους πολιτκοποίηση σε έναν άνθρωπο πυο υπηρετεί τη θητεία του. Είναι αδιανόητο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και η αντίστοιχη πειθαρχική ποινή», δήλωσε ο Πέτρος Παππάς.

