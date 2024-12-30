Ορίστηκε εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας ορίζεται εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

