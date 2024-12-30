Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ορίστηκε εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας ορίζεται εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ

Δημήτρης Τσιόδρας

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας ορίζεται εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Τσιόδρας Κυριάκος Μητσοτάκης Νέα Δημοκρατία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark