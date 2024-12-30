H πρόταση ΠΑΣΟΚ- Κινήμα Αλλαγής για ένα ασφαλές ψηφιακό μέλλον για τα παιδιά

Πρόταση σε οκτώ άξονες παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής για ένα ασφαλές ψηφιακό μέλλον για τα παιδιά.

Οι οκτώ βασικοί άξονες της πρότασης αφορούν τη «διαμόρφωση ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού ψηφιακού μέλλοντος για τη νέα γενιά», με την παράταξη να επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ότι «η κυβέρνηση δεν προχώρησε έγκαιρα με τις απαραίτητες δράσεις και πολιτικές για την προστασία των παιδιών».

Η ανακοίνωση

Η σημερινή αναγνώριση από την κυβέρνηση της ανάγκης προστασίας των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση. Οι εξαγγελίες για την Εθνική Στρατηγική Προστασίας των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο, αποτελούν ένα πρώτο βήμα που απαιτεί ουσιαστική σύνδεση με το υπάρχον ευρωπαϊκό και θεσμικό πλαίσιο, που εδώ και χρόνια έχει θέσει τις βάσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων του διαδικτύου. Για το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού ψηφιακού μέλλοντος για τη νέα γενιά, η αντιμετώπιση του διαδικτυακού εθισμού και η προστασία των ανηλίκων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η Ελλάδα, μέσω του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (BIK+, European strategy for a Better Internet for Kids), είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μέτρα όπως η ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας, οι μηχανισμοί επαλήθευσης ηλικίας και η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των ανηλίκων μέσω πρωτοβουλιών ενημέρωσης και στήριξης των γονέων και των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν προχώρησε έγκαιρα με τις απαραίτητες δράσεις και πολιτικές για την προστασία των παιδιών, παρά τις αυξανόμενες προκλήσεις, ενώ παράλληλα δαπανούνται από την Κυβέρνηση εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε έργα πληροφορικής χωρίς την πρόβλεψη για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων συνολικά στους πολίτες.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεσμεύεται να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και ειδικών, ώστε να εξειδικεύσουμε πρακτικές που θα προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις.

Βασικοί άξονες της πολιτικής μας είναι:

• Συνεργασία με τις ψηφιακές πλατφόρμες για ασφαλείς διαδικτυακές πρακτικές.

• Ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

• Ειδικές Γραμμές Βοήθειας ανά Περιφέρεια για υποστήριξη σε παιδιά και γονείς, που θα παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα διαδικτυακής ασφάλειας.

• Καθιέρωση μαθήματος ψηφιακού αλφαβητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη διαχείριση του χρόνου οθόνης και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης.

• Σχολικοί Ψυχολόγοι και υπηρεσίες ψυχικής υγείας: Ενσωμάτωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλα τα σχολεία με στόχο την άμεση υποστήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού, κυβερνοεκφοβισμού και άλλων κινδύνων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

• Υποστήριξη εργαλείων για γονείς που θα παρέχουν τη δυνατότητα να παράσχουν συγκατάθεση, να διαχειρίζονται τον χρόνο πρόσβασης των παιδιών, να περιορίζουν τον χρόνο έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο – σε συνεργασία με την κοινότητα καινοτομίας και τεχνολογίας της χώρας μας για την ανάπτυξη λύσεων.

• Αξιοποίηση καλών πρακτικών της Ε.Ε. και χρηματοδότηση ερευνών για την κατανόηση των επιπτώσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους ανηλίκους.

• Εθνικός Διάλογος για το Ψηφιακό Μέλλον των παιδιών με τη συμμετοχή γονέων, εκπαιδευτικών, επιστημόνων και παράλληλα συνεχής αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των μέτρων.

Για το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο δεν είναι απλώς μια πολιτική – είναι ευθύνη απέναντι σε κάθε οικογένεια, σε κάθε παιδί, σε κάθε αυριανό πολίτη.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με το Σχέδιο ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, δεσμεύεται για την προστασία των ανηλίκων μέσα από πολιτικές που βασίζονται στη γνώση, τη συνεργασία και τη συμμετοχή της κοινωνίας. Με διάλογο, εκπαίδευση και τεχνολογία, εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό ψηφιακό μέλλον για τη νέα γενιά.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καλεί όλους τους πολίτες, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους νέους να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διάλογο, ώστε μαζί να διαμορφώσουμε το ψηφιακό μέλλον που αξίζουν τα παιδιά μας. Στην πλατφόρμα ψηφιακή κοινωνία - digitalsociety.gr μπορούν να υποβάλλονται ιδέες και προτάσεις από όλους τους πολίτες οι οποίες ενσωματώνονται στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

