«Ευχαριστώ θερμά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την απόφασή του να είμαι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές στον Νότιο Τομέα της Αθήνας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στις βουλευτικές εκλογές του 2027.

«Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκίνησε αναπάντεχα το 2016, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόεδρος της ΝΔ μου πρότεινε να αναλάβω συνεργάτης του. Από τότε χτίστηκε μια σχέση εμπιστοσύνης, σε όλες τις μετέπειτα θέσεις ευθύνης που μου ζητήθηκε να συμβάλλω, στην επικοινωνία και την υπεράσπιση του έργου της Νέας Δημοκρατίας, πρώτα ως Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και πλέον ως Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας», επισημαίνει.

«Ως χώρα και ως Νέα Δημοκρατία από το 2019, αντιμετωπίσαμε με θάρρος κρίσεις, υβριδικές απειλές εθνικής σημασίας, πανδημία, πολέμους και προπαγανδιστικούς μηχανισμούς εντός και εκτός συνόρων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανταπεξήλθε με επιτυχία. Η χώρα μας έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη έφερε σταθερότητα, ανάπτυξη και περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες.

Σε 8,5 χρόνια, έμαθα πώς η ειλικρινής επικοινωνία αποτελεί τη γραμμή ζωής για κάθε ανθρώπινη σχέση και πώς το ουσιαστικότερο στοιχείο της επικοινωνίας είναι να ακούς.

Είμαι έτοιμος να ακούσω από τώρα και να επικοινωνήσω σωστά τις ανάγκες των συμπολιτών μου που βρίσκονται στον Νότιο Τομέα της Αθήνας, αλλά και όλων των Ελλήνων, είτε ψηφίζουν στον Νότια Τομέα είτε όχι, είτε ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία είτε όχι. Και επιθυμώ να συνεργαστώ στενά με όλους τους εν ενεργεία βουλευτές και πολιτευτές της ΝΔ στον Νότιο Τομέα, ώστε ενωμένοι να πετύχουμε περισσότερα και γρηγορότερα, διότι κανείς δεν περισσεύει. Μέχρι το 2027, θα συνεχίσω απρόσκοπτα και με προσήλωση τη σκληρή δουλειά, δίπλα στον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και όλα τα στελέχη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Ρωμανός.

Πηγή: skai.gr

