ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπουργικό τη Δευτέρα στη σκιά των αποκαλύψεων - Έμφαση στην καθημερινότητα

Το στίγμα της επόμενης μέρας των εξελίξεων αναμένεται να δώσει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.



Στη σκιά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εξελίξεων που πυροδότησε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει σαφείς οδηγίες για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και την υλοποίηση κατά προτεραιότητα όλων εκείνων που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη. Η ταχύτητα άλλωστε με την οποία αντέδρασε στα όσα προέκυψαν από τη δικογραφία δείχνει τη βούληση για αλλαγή σελίδας και ανάκτηση του χαμένου εδάφους που μπορεί να προκάλεσε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε έδωσε την Κυριακή ένα δείγμα προθέσεων με την ανάρτησή του στο Facebook, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να διολισθήσει στη λογική των συμψηφισμών για εφήμερα κέρδη στο πεδίο των εντυπώσεων. «Είμαστε εδώ όχι μόνο για να λέμε όσα καλά γίνονται, αλλά για να μιλάμε και για τα πιο δύσκολα. Να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και κυρίως, να δείχνουμε τι κάνουμε για να δώσουμε λύσεις», είπε χαρακτηριστικά. Αναμένεται μία αντίστοιχη παρότρυνση και κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού, τα θέματα του οποίου αφορούν κατά κύριο λόγο την καθημερινότητα, με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο μεταξύ άλλων, να παρουσιάζουν τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την καθημερινότητα και την κοινωνική συνοχή.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε την Κυριακή, ο παραιτηθείς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρης Σταμενίτης.

Ο κ. Σταμενίτης αναφέρει ότι η συνομιλία του που βγήκε στη δημοσιότητα δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο επιδοτήσεων.

Τόνισε, ότι η ερώτηση προς τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούσε μια διευκρίνηση σε ερώτηση πολίτη, για το αν μπορεί να μετατρέψει μια έκταση από γλυκό καλαμπόκι σε κανονικό.

