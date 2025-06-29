Τηλεφωνική επικοινωνία με τη νεοδιορισθείσα Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων Varsen Aghabekian Shaheen είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και της εξέφρασε τις θερμές του ευχές για μια επιτυχημένη θητεία.
Στη συνομιλία τονίστηκε η συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ελλάδας για αυξημένη και απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα και τονίστηκε η σημασία της ενίσχυσης της Παλαιστινιακής Αρχής για την αντιμετώπιση των σημερινών σημαντικών προκλήσεων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.
Επίσης, συζήτησαν μελλοντικές ευκαιρίες για ανταλλαγές επισκέψεων.
