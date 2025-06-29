Τασούλας προς Τσίπρα: Άτυπο όργανο το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

Η συνεδρίαση της 13ης Μαΐου του 2012 υπό τον αείμνηστο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια που φέρνει ως παράδειγμα ο κ. Τσίπρας για δημοσιοποίηση πρακτικών, δεν ήταν συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για κρίσιμο εθνικό θέμα, όπως ήταν η συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου του 2015, αλλά σύσκεψη εντελώς διαφορετικού οργάνου προβλεπόμενου στο Σύνταγμα, με θέμα τον σχηματισμό Κυβέρνησης απαντά στον Αλέξη Τσίπρα ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας



«Σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός κ. A. Τσίπρας θυμίζει πως ο αείμνηστος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Συνεδρίασης των Πολιτικών Αρχηγών της 13ης Μαΐου του 2012.



Όμως, η Συνεδρίαση της 13ης Μαΐου του 2012 αφορούσε σε ευθεία εφαρμογή του Συντάγματος και ειδικότερα του άρθρου 37 παρ. 3, σύμφωνα με το οποίο:



''Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Kυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει τον σχηματισμό Kυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών''.



Συνεπώς, εδώ δεν έχουμε συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για κρίσιμο εθνικό θέμα, όπως ήταν η συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου του 2015, αλλά σύσκεψη εντελώς διαφορετικού οργάνου προβλεπόμενου στο Σύνταγμα, με θέμα τον σχηματισμό Κυβέρνησης.



Το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι ένα άτυπο όργανο, δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα και τα διαλαμβανόμενα σε αυτό είναι απόρρητα και ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτε από αντίστοιχες, παρόμοιες συνεδριάσεις του παρελθόντος».

