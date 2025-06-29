ΣΥΡΙΖΑ: Τα ονόματα των πρώτων 25 σε ψήφους στην ΚΕ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τα ονόματα των πρώτων 25 σε ψήφους στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας Κεντρική Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα δόθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη δημοσιότητα.

Η ψηφοφορία για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα και με ικανοποιητική ροή κόσμου.

Τα ονόματα αναλυτικά:

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αναστασία Σαπουνά, Γιάννης Μπουλέκος, Μαρία Κουβέλη, Δημήτρης Χατζησωκράτης, Άννα Φιλίνη, Ιωάννα (Τζένη) Διαμαντοπούλου, Χρήστος Λαμπρίδης, Μαρία Ρεπούση, Δημήτρης Μπίρμπας, Παναγιώτης Παναγιώτου, Θύμιος Γεωργόπουλος, Στέλιος Αποστόλου, Πάνος Ρήγας, Χρήστος Κυμπιζής Δέσποινα Σίνου.

Τα αποτελέσματα από τις κάλπες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

