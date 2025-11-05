«Είναι θλιβερή και αστεία η προσπάθεια του εισηγητή της πλειοψηφίας να συνδέσει το ΠΑΣΟΚ με ιδιωτικές εταιρείες. Η λίστα μαρτύρων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες, περιλαμβάνει ρητά τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera, το όνομα του οποίου δεν υπάρχει στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Δεν υπάρχει, λοιπόν, ούτε ίχνος προσπάθειας συγκάλυψης ή αποφυγής μαρτυρίας. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο που ζήτησε να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση όλων των τεχνικών συμβάσεων και ίση αντιμετώπιση όλων των εταιρειών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς «εκλεκτικούς» αποκλεισμούς σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία.»

Πηγές ΝΔ: Συνεχίζει το «κρυφτό» το ΠΑΣΟΚ – Επιμένει να μην κληθεί ο CEO της “Cognitera”

Από την πλευρά τους πηγές της ΝΔ τονίζουν πως: «Ξεχειλίζει, η αγωνία του ΠΑΣΟΚ να αποφύγει την κλήση του CEO της Cognitera, κ. Κοφουδάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν: «Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισηγήτρια του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη ουσιαστικά αρνήθηκε να έρθει να καταθέσει στην εξεταστική επιβεβαιώνοντας όλα όσα υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Ότι δηλαδή πίσω από το δίκτυο των εταιρειών Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AgroPoint και Αγρογένεσις βρίσκεται η Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά, στελέχους του ΠΑΣΟΚ με μακρά πορεία σε κομματικές θέσεις τόσο επί Φώφης Γεννηματά όσο και επί Νίκου Ανδρουλάκη. Ειδάλλως, δεν θα ήταν τέτοια η… πρεμούρα των πράσινων στελεχών να «κρύψουν» τον κ. Κοφουδάκη και προφανώς τις ευθύνες της εταιρείας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή έχει υπογραμμίσε ότι όλο αυτό το σύστημα που είχε αναπτυχθεί στον Οργανισμό δεν ήταν απλή εταιρική σύμπτωση, αλλά για ένα πλέγμα “πράσινων” διασυνδέσεων που αξιοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για ίδιο όφελος. Και επαναλαμβάνουμε την προτροπή μας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να ερευνήσει πρόσωπα και πρακτικές που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση, η στάση του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει αμηχανία και ότι η επιμονή να μη συζητείται η παρουσία του κ. Κοφουδάκη δεν είναι τυχαία. Το νήμα που συνδέει την Cognitera, τη ΜΕΣΥΝΕΛ και τις υπόλοιπες εταιρείες με την Ένωση Αγρινίου είναι πολύ πιο πυκνό απ’ όσο θέλουν να παραδεχθούν. Και το βέβαιο είναι ότι στην εξεταστική επιτροπή η αλήθεια, όσο κι αν κάποιο επιθυμούν να τη συγκαλύψουν, θα αποκαλυφθεί ως το τέλος.»

Πηγή: skai.gr

