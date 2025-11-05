Στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο «Ιθάκη» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (5/11) στο MEGA.

«Δεν θα το πάρω το βιβλίο του κ. Τσίπρα διότι προσωπικά επικεντρώνομαι στο μέλλον. Δεν έχω καμία όρεξη να αναμοχλεύω ιστορίες από το 2015. Είναι τραυματικές εμπειρίες για ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Προτιμώ να κοιτάω το μέλλον και πώς μπορούμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό», δήλωσε αρχικά.

Σε ερώτηση αν θα το διαβάσει στην περίπτωση που του στείλει το βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Κασσελάκης απάντησε:

«Αν μου το στείλει θα το δωρίσω. Δεν έχω περιέργεια να ξαναμάθω αυτά τα οποία ξέρουμε όλοι. Έχω περιέργεια για το πώς μπορεί να βγάλει ο κόσμος τον μήνα, ειλικρινά σας το λέω».

Πηγή: skai.gr

