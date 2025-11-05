Διμερής συνάντηση Πλεύρη με τον Γερμανό ομόλογό του για το μεταναστευτικό

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Βερολίνο, όπου συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του, κ. Alexander Dobrindt. Κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη λήψη εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων που στοχεύουν στη μείωση των παράνομων ροών και στην ενίσχυση των επιστροφών και απελάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και του Κανονισμού Επιστροφών με τρόπο αμοιβαία επωφελή για την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Ο κ. Πλεύρης εξέφρασε την πρόθεση της χώρας μας να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία και λειτουργία “return hubs” εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, και συγκεκριμένα σε αφρικανικές χώρες και ζήτησε να ενημερωθεί για τις πρωτοβουλίες της Γερμανίας αναφορικά με τις επιστροφές μεταναστών σε Αφγανιστάν και Συρία. Από την πλευρά της, η Γερμανία εξέφρασε ενδιαφέρον για τη νέα αποτρεπτική νομοθεσία της Ελλάδας, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των παράνομων ροών κατά 45% το τελευταίο τρίμηνο.

Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας και ο Διπλωματικός Ακόλουθος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Νικόλαος Γιωτόπουλος.

