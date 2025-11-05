Το αναθεωρημένο σχέδιο της Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε η Κομισιόν

Το επικαιροποιημένο σχέδιο (Action Plan 2) για την αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε αργά το βράδυ της Τρίτης η Κομισιόν.

Σε γραπτή δήλωσή της προς την Καθημερινή, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι «έλαβε από την Ελλάδα το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου (IACS)».

Το σχέδιο πλέον θα αξιολογηθεί ώστε να εκτιμηθεί «εάν επαρκεί για την αντιμετώπιση των ελλείψεων» αναφέρει η δήλωση της Επιτροπής.

«Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς την Ελλάδα για την αξιολόγησή της εντός δύο μηνών κατ ‘ ανώτατο όριο από την ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου δράσης» επισημαίνεται.

Η έγκριση του κυβερνητικού σχεδίου κρίνεται απαραίτητη για την εκταμίευση έως τα τέλη Νοεμβρίου της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες, ύψους 500 – 600 εκατ. ευρώ, όπως ανέφερε χθες ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας.





