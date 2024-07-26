Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Έτοιμη η ελληνική αποστολή για την τελετή έναρξης στο Παρίσι

 Μέλη της ελληνικής αποστολής φωτογραφήθηκαν στο Ολυμπιακό Χωριό

Ελλάδα

Τις θέσεις της έχει λάβει η ελληνική αποστολή για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία των αθλητών που θα διασχίσει με πλοιάρια τον ποταμό Σηκουάνα.

Παρίσι

Νωρίτερα, πριν ξεκινήσουν για τη συμμετοχή τους στην τελετή, μέλη της εθνικής αποστολής φωτογραφήθηκαν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Σημειώνεται ότι η παρέλαση των αθλητών θα γίνει εν πλω με σκάφη που θα διασχίσουν τα νερά του ποταμού Σηκουάνα και θα τερματίσει στο Τροκαντερό.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε υπαίθριο χώρο.

Το φαντασμαγορικό σόου «γαλλικής ιστορίας» θα έχει διάρκεια 3:45 ωρών  και θα βασίζεται στα σκηνικά που προσφέρει η «Πόλη του Φωτός», οι γέφυρες του Παρισιού, οι στέγες, τα μουσεία -Ορσέ, Λούβρο - και μνημεία όπως το Παλάτι του Κεραμεικού και η Παναγία των Παρισίων. 

