Ολυμπιακοί Αγώνες: Έτοιμη η ελληνική αποστολή για την τελετή έναρξης στο Παρίσι

Τις θέσεις της έχει λάβει η ελληνική αποστολή για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία των αθλητών που θα διασχίσει με πλοιάρια τον ποταμό Σηκουάνα.

Νωρίτερα, πριν ξεκινήσουν για τη συμμετοχή τους στην τελετή, μέλη της εθνικής αποστολής φωτογραφήθηκαν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Σημειώνεται ότι η παρέλαση των αθλητών θα γίνει εν πλω με σκάφη που θα διασχίσουν τα νερά του ποταμού Σηκουάνα και θα τερματίσει στο Τροκαντερό.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε υπαίθριο χώρο.

Το φαντασμαγορικό σόου «γαλλικής ιστορίας» θα έχει διάρκεια 3:45 ωρών και θα βασίζεται στα σκηνικά που προσφέρει η «Πόλη του Φωτός», οι γέφυρες του Παρισιού, οι στέγες, τα μουσεία -Ορσέ, Λούβρο - και μνημεία όπως το Παλάτι του Κεραμεικού και η Παναγία των Παρισίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.