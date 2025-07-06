Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε σήμερα, Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον επικεφαλής του εθνικού στρατού της Λιβύης, στρατηγό Χαφτάρ.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος Σταύρος Ιωαννίδης η Αθήνα επιδιώκει να ξαναπιάσει το νήμα των σχέσεων με τη Λιβύη έχοντας ως στόχο την επανέναρξη του διαλόγου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και τη μείωση της επιρροής που ασκεί η Άγκυρα στη Λιβύη. Στην εξίσωση υπάρχει και το μεταναστευτικό λόγω των αυξημένων ροών προς την Κρήτη.

Αυτά τα ανοιχτά θέματα ήταν που κυριάρχησαν στη συνάντηση των δύο ανδρών.

Δείτε τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον στρατάρχη Χαφτάρ:

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως «είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα στη Βεγγάζη για να σας μεταφέρω το μήνυμα του πρωθυπουργού ότι οι δεσμοί παραμένουν αδελφικοί. Η γεωγραφία μας ενώνει, μοιραζόμαστε ένα μέρος της Μεσογείου, είμαστε γειτονικές φιλικές χώρες. Οι δεσμοί πολιτισμού ανατρέχουν στην αρχαιότητα και σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις αυτές».

Επιπλέον, την ερχόμενη εβδομάδα ο κ. Γεραπέτρίτης πρόκειται να μεταβεί στη δυτική Λιβύη όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους με τους βασικούς άξονες να είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και το μεταναστευτικό.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία να συζητήσω ζητήματα τα οποία αφορούν το μεταναστευτικό τις θαλάσσιες ζώνες καθώς επίσης και την διμερή μας συνεργασία. Με τη Λιβύη μας συνδέουν κοινές ιστορικές παραδόσεις, μας συνδέει η προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο καθώς επίσης και το ζήτημα που έχει να κάνει με μία Μεσόγειο της ειρήνης και της ευημερίας των λαών. Θα συνεχίσουμε στο πλαίσιο αυτό την αδιατάρακτη σχέση μας και ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε και απτά αποτελέσματα για την πρόοδο των σχέσεων μας».

