Κικίλιας από Σάμο: Με κάμερες drone και νέες προσλήψεις ενισχύουμε το Λιμενικό που παλεύει στο Αιγαίο

«Προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις προμήθειες νέων σκαφών του Λιμενικού Σώματος, νέων μέσων τελευταίας τεχνολογίας, κάμερες drone, δορυφορικές λήψεις και ό,τι άλλο ψηφιακό απαιτείται, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στη δουλειά τους τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που παλεύουν στο Αιγαίο, ενώ τον Οκτώβρη έχει προβλεφθεί ειδικό κομμάτι για προσλήψεις νέων συναδέλφων, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στη Σάμο», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στη Σάμο.

Ο υπουργός τόνισε πως «είμαστε πολύ περήφανοι για τα στελέχη μας εδώ στη Σάμο, από τον κύριο Λιμενάρχη, τον κύριο Υπολιμενάρχη μέχρι και τον τελευταίο λιμενοφύλακα. Θέλω να σας πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος έχουν δώσει τεράστιες μάχες εδώ, στα θαλάσσια σύνορά μας, για να προστατέψουν τους νησιώτες μας, για να φυλάξουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, για να κάνουν έρευνα και διάσωση εκεί που απαιτείται και για να εφαρμόζουν και να τηρούν το νόμο και τις διεθνείς συνθήκες της θάλασσας. Τους είμαστε ευγνώμονες ως πατρίδα και τους ευχαριστούμε».

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, «ήρθαμε εδώ με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, τον Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά και τον συνάδελφό μου και πρώην καθηγητή μου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Χριστόδουλο τον Στεφανάδη, για να δείξουμε έμπρακτα ότι είμαστε δίπλα τους και τους στηρίζουμε. Και για μία ακόμη φορά, θα το πω εδώ για να ακουστεί παντού: Κάτω τα χέρια από τους λιμενικούς μας. Οι λιμενικοί μας δίνουν τεράστιες μάχες εδώ, μέρα και νύχτα. Οι σχολιασμοί να γίνονται για τους σύγχρονους λαθρέμπορους, για αυτούς οι οποίοι σκίζουν τις βάρκες μέσα στο Αιγαίο και πνίγουν και σκοτώνουν τον κόσμο. Και όχι για τους άντρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος που κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον, που ορκίστηκαν στη Σημαία και στην Πατρίδα και που φυλάνε τα νησιά μας, τις θάλασσές μας και το κάνουν με ύψιστο επαγγελματισμό και αφοσίωση».

Αναφερόμενος στην ανάγκη αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και την επιτάχυνση των λιμενικών έργων αλλά και την ενίσχυση της νησιωτικότητας, ο υπουργός επισήμανε: «Κάναμε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τους κύριους Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Προέδρους των Λιμενικών Ταμείων του νησιού και των όμορων νησιών, για όλα τα θέματα λιμενικών υποδομών, στελέχωσης, μελετών, λιμενικών έργων, ακτοπλοϊκής διασύνδεσης, που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Τους στηρίζουμε όλους ανεπιφύλακτα και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ακόμα πιο πολύ στο μέλλον, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιτάχυνση των λιμενικών έργων». Και πρόσθεσε: «Είναι μια πολύ εποικοδομητική επίσκεψη, καθότι θέλουμε να στηρίξουμε τους νησιώτες μας, θέλουμε να στηρίξουμε τα νησιά, το τουριστικό προϊόν, τη διασύνδεση και μαζί με τις υπηρεσίες και το real estate. Αυτά τα δύο είναι η κύρια πηγή εσόδου για την χώρα και τους πολίτες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να την ενισχύουμε και να τη στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο».

Τον υπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αρχηγό του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζά, υποδέχθηκαν ο Βουλευτής Σάμου, Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Διοικητής της 9ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Ευστράτιος Ψύρρας και ο Λιμενάρχης του Λιμεναρχείου Σάμου, Πλοίαρχος Λ.Σ. Δημήτριος Τσινιάς, με τους οποίους επισκέφθηκε, αρχικά, το Λιμεναρχείο Σάμου όπου ενημερώθηκε για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα της Περιφέρειας και του Λιμεναρχείου και συζήτησε με τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής, ιδίως για την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά, αναφορικά με τη διαχείριση και αντιμετώπιση του φαινομένου των μεταναστευτικών ροών.

Έπειτα, ο υπουργός μετέβη για επιθεώρηση στα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. -που ελλιμενίζονται στο λιμένα Βαθύ- και συνεχάρη τα πληρώματα για τη διαρκή ετοιμότητα, τον επαγγελματισμό και την προσήλωσή τους στο καθήκον, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προάσπιση των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας. Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών, όπου συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Ευσέβιο.

Πηγή: skai.gr

