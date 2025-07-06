Στη Βεγγάζη μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον ισχυρό άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, στρατηγό Χαφτάρ. Στην κορυφή της ατζέντας των επαφών του Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκονται οι σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και η ανάγκη έναρξης συζητήσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Μήνυμα σταθερότητας εκπέμπει η Ελλάδα, με τον πρωθυπουργό από το Άγιο Όρος να αναφέρεται χθες στις γεωπολιτικές προκλήσεις και τη διεθνή αστάθεια.

«Η Ελλάδα σήμερα είναι μία δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτή τη διπλωματική μας ισχύ, η οποία σε μεγάλο βαθμό προκύπτει και από το γεγονός ότι η χώρα σήμερα πατάει πιο καλά και σταθερά στα πόδια της, να είστε σίγουροι ότι θα την ασκήσουμε επ ωφελεία όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής», τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα προσφέρει πολλά στη Λιβύη. Το κρίσιμο δεν είναι να ταχθούμε υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, αλλά να έχουμε μια ισορροπημένη σχέση μαζί τους», τόνισε ο Γ. Γεραπετρίτης.

Η θέση της Αθήνας είναι ότι η χώρα μας υπερασπίζεται σθεναρά το διεθνές δίκαιο και ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα που απορρέουν από το Δίκαιο της Θάλασσας στο πεδίο.

Η αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας αλλά και η προώθηση πρότασης για επανέναρξη διαλόγου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, κορυφαία στην ατζέντα των συνομιλιών. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν άκυρο και ανυπόστατο διαχρονικά το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στο πλαίσιο αυτό, πάντως, καταγράφεται ως θετικό γεγονός για την Αθήνα ότι μέχρι στιγμής, παρά τις περί του αντιθέτου πληροφορίες, δεν έχει προωθηθεί στη Βουλή η επικύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

