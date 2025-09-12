Λογαριασμός
«Όχι» του ΣΥΡΙΖΑ σε συνάντηση με την Κεραμέως για το εργασιακό νομοσχέδιο

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα συμμετέχει σε έναν προσχηματικό διάλογο», αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας πως το νομοσχέδιο είναι «αντεργατικό» 

ΣΥΡΙΖΑ

Δεν θα παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις ενημερώσεις που θα κάνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, την προσεχή εβδομάδα με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για το εργασιακό νομοσχέδιο

Συγκεκριμένα, στην πρόσκληση της κ. Κεραμέως για συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι: 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα συμμετέχει σε έναν προσχηματικό διάλογο μετά και την δημοσιοποίηση ενός αντεργατικού νομοσχεδίου που απορρυθμίζει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, με τις νέες ρυθμίσεις για διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την 13ωρη απασχόληση, και που πρέπει το Υπουργείο να αποσύρει».

