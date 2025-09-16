Λογαριασμός
Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης - Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Από την κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης - Παρών ήταν και ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενώ και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεσή τους για περαιτέρω στενή συνεργασία.

Από την κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.

