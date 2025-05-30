Για αλαζονική συμπεριφορά κατηγόρησε ο Βασίλης Οικονόμου τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, μετά τα «πυρά» που εξαπέλυσε εναντίον του ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Στον απόηχο των έντονων διαμαρτυριών για την είσοδο των ταξί στις λεωφορειολωρίδες, παρέμβαση με πολλαπλούς αποδέκτες πραγματοποίησε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, σχολιάζοντας τις εξελίξεις και αφήνοντας αιχμές κατά του διαδόχου του στο υπουργείο.

«Στα 57 μου και μετά από 25 χρόνια στη Βουλή, απογοητεύομαι όταν βλέπω νέους βουλευτές να φέρονται αλαζονικά μόλις αποκτήσουν εξουσία. Η παρορμητικότητα σε συνδυασμό με την απειρία οδηγεί σε αστοχίες», ανέφερε ο κ. Οικονόμου, αφήνοντας σαφές υπονοούμενο για τον τόνο και το ύφος του αναπληρωτή υπουργού.

Ο κ. Οικονόμου ξεκαθάρισε πως όντως υπήρχε πολιτική συμφωνία με τον κλάδο των ταξί, και πως στο άρθρο 52 του ΚΟΚ είχε διατυπωθεί η δυνατότητα τα έμφορτα ταξί να εισέρχονται στις λεωφορειολωρίδες, εφόσον υπήρχε μελέτη. Υπενθύμισε ότι το σχέδιο είχε ήδη προωθηθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για κατάθεση, αλλά «πάγωσε» λόγω ανασχηματισμού.

Αναλυτική η δήλωση Οικονόμου

Κατ’ αρχήν σχετικά με την ένταση της διαμαρτυρίας των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί σήμερα, πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε όλοι, φορείς και κλάδοι, ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να διεκδικούμε συζητώντας με επιχειρήματα και να τηρούμε τους κανόνες της δημόσιας συζήτησης ακόμα και όταν δεν υιοθετούνται οι προτάσεις μας. Στο τέλος αυτός που έχει την ευθύνη και κρίνεται για το τι θα υιοθετηθεί ή όχι είναι η εκάστοτε πολιτική ηγεσία κάθε Υπουργείου και η εκάστοτε κυβέρνηση εν γένει.

Ως προς τα πραγματικά γεγονότα ο κ Λυμπερόπουλος όντως είχε «συμφωνία με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών». Είχαμε υιοθετήσει την πρότασή τα έμφορτα ταξί να μπορούν να εισέρχονται στη λεωφορειολωρίδα και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στο άρθρο. 52 του ΚΟΚ που απέστειλε το Υπουργείο Μεταφορών πριν τον ανασχηματισμό στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης προς κατάθεση και ψήφιση, διατυπώνεται ρητά ότι μετά από μελέτη, ο εκάστοτε Υπουργός Μεταφορών θα μπορεί να ορίσει τον τρόπο για το πώς θα εισέρχονται τα ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Παρά ταύτα το γεγονός ότι έγινε ανασχηματισμός προ της ψήφισης του ΚΟΚ και η τωρινή πολιτική ηγεσία αποφάσισε να ξαναδεί το συγκεκριμένο άρθρο και να το αναμορφώσει όπως αποφασίσει είναι δικαίωμά της. Η τελική απόφαση του κ. Κυρανάκη αλλά και η τελική απόφαση της Κυβέρνησης για το τι εν τέλει θα υιοθετηθεί και θα προωθηθεί προς ψήφιση, ομοίως θα κριθούν.

Όσον αφορά τον κ Κυρανάκη και τις δηλώσεις σε ΜΜΕ σήμερα αφήνοντας υπόνοιες για «ψηφοθηρική συμπεριφορά μου» λόγω της αποδοχής του αιτήματος των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί την αφήνω ασχολίαστη όπως της αξίζει. Όμως στα 57 μου έτη και εκλεγμένος πριν από 25 χρόνια στο κοινοβούλιο απογοητεύομαι και στεναχωριέμαι όταν βλέπω ότι νέοι βουλευτές 4-5 ετών μόλις τους εμπιστευτούν μια θέση εξουσίας φέρονται αλαζονικά και γίνονται κριτές των πάντων. Άλλωστε η παρορμητικότητα συνδυασμένη με την απειρία οδηγεί σε αστοχίες… ας το αφήσουμε λοιπόν….

Πηγή: skai.gr

