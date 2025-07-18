Λογαριασμός
Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής για το Κυπριακό τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα, 21 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ., θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα

Υπουργείο Εξωτερικών

Τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα, τη Δευτέρα 21 Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ. ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Του συμβουλίου θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

