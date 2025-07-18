Τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα, τη Δευτέρα 21 Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ. ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Του συμβουλίου θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Πηγή: skai.gr

