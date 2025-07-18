Μετά το τέλος της συνεδρίασης της ολομέλειας της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη που έλαβε χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Η άτυπη συνάντηση διεξήχθη με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των τριών εγγυητριών δυνάμεων - Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Γκουτέρες εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που καταγράφηκε στα έξι Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που είχαν συμφωνηθεί τον Μάρτιο. Όπως ανέφερε, τέσσερα εξ αυτών έχουν ήδη υλοποιηθεί:

η δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία,

οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή και τις περιοχές εξόρυξης,

η αποκατάσταση κοιμητηρίων,

η σχεδόν ολοκληρωμένη συμφωνία για αποναρκοθέτηση, εν αναμονή τεχνικών λεπτομερειών.

Συνεχίζονται οι συζητήσεις για το άνοιγμα τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης και την εισαγωγή ηλιακής ενέργειας στην ουδέτερη ζώνη. Παρά την πρόοδο, ο Γεν. Γραμματέας επισήμανε ότι παραμένουν τεχνικές εκκρεμότητες σε ένα από τα σημεία διέλευσης, που αφορούν τη χάραξη της διαδρομής.

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκαν νέες πρωτοβουλίες, όπως η σύσταση συμβουλευτικού σώματος κοινωνίας των πολιτών, η ανταλλαγή πολιτιστικών αντικειμένων, η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και η αντιμετώπιση της ρύπανσης από μικροπλαστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε πως αυτές οι ενέργειες δεν είναι συμβολικές, αλλά απτές και συνεργατικές και πρέπει να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Ανακοίνωσε επίσης κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο περιθώριο της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο και νέα άτυπη συνάντηση με την ίδια σύνθεση αργότερα εντός του έτους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε ότι «χτίζεται σταδιακά εμπιστοσύνη» και «διαμορφώνονται συνθήκες για ουσιαστικές ενέργειες προς όφελος του κυπριακού λαού», αν και αναγνώρισε τη δυσκολία και πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Ερωτηθείς αν πρόκειται για νέα αρχή διαπραγματεύσεων, απέφυγε να το χαρακτηρίσει έτσι, λέγοντας ότι «πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία», ωστόσο υπάρχει συναίνεση πως «πρέπει να συνεχιστεί».

