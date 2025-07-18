Χριστοδουλίδης: «Βήμα προς βήμα, προς την κατεύθυνση του μεγάλου στόχου»

O πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι «τα αποτελέσματα της δεύτερης άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό είναι «προς την ορθή κατεύθυνση», μετά το τέλος της συνεδρίασης η οποία έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη, υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και με τη συμμετοχή του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, καθώς και των Υπουργών Εξωτερικών των τριών εγγυητριών δυνάμεων - Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης πως θα μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα «αν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση».

«Βλέπουμε μια μικρή αλλά σημαντική πρόοδο, βήμα προς βήμα, προς την κατεύθυνση του μεγάλου στόχου που όπως και ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε είναι η επανέναρξη των συνομιλιών και η επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Ανέφερε επίσης ότι έχει ήδη καθοριστεί η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, αλλά και η επόμενη διευρυμένη συνάντηση αμέσως μετά «τις εκλογές» στα Κατεχόμενα.

Σχετικά με τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχτηκε την εισήγηση της τουρκοκυπριακής πλευράς για άνοιγμα της Μιας Μηλιάς και της Λουρουτζίνας, αναμένοντας ανταπόκριση της τουρκικής πλευράς.

Ανέφερε ακόμα ότι έγινε αρκετή συζήτηση σε σχέση με το οδόφραγμα από την Αθηένου στην Αγλαντζιά και «υπήρξε κάποια πρόοδος», ωστόσο τόνισε πως η τουρκική πλευρά δεν ήταν σήμερα σε θέση να πάρει τελικές αποφάσεις καθώς χρειάζεται η συγκατάθεση του τουρκικού στρατού, κάτι που όπως είπε, ισχύει και για τα Κόκκινα.

Η συζήτηση συνεχίζεται ανέφερε, ενώ σημείωσε πως πραγματοποιήθηκε ο στόχος που είχε τεθεί, να υπάρξει πρόοδος στα μέτρα που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση στη Γενεύη.

Πηγή: skai.gr

