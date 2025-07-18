Αυτήν τη στιγμή στα Χανιά παραμένουν 332 μετανάστες, 117 στο Ηράκλειο και κανένας στο Ρέθυμνο, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Σημείωσε φέτος - μέχρι σήμερα - έχουν φτάσει 10.000 άτομα στην Κρήτη που έχουν απορροφηθεί σε δομές στην ενδοχώρα.

Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι τα νησιά δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν άλλον κόσμο εκτός από τον κόσμο που πηγαίνει απευθείας σε αυτά. «Ακόμα και άδειες να είναι οι δομές στα νησιά, δεν θα μεταφέρεται εκεί πληθυσμός από αλλά σημεία».

Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι σήμερα Παρασκευή θα έχει τηλεδιάσκεψη με τους δημάρχους Ηράκλειου, Χανίων, Λασιθίου και τον περιφερειάρχη Κρήτης, ώστε να δουν το θέμα της διαχείρισης.

Ο κ. Πλεύρης εκτίμησε ότι θα βρεθεί η λύση με την Κρήτη και εξήγησε ότι ενδεχομένως η κλειστή και ελεγχόμενη δομή να γίνει μέσα στο χειμώνα όποτε οι ροές θα είναι μηδενικές

Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για το άσυλο, ο υπουργός εξήγησε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο κομμάτι των ευάλωτων ομάδων. Όπως είπε από τις 27 χιλιάδες άσυλου που έγιναν το 1 εξάμηνο, ευάλωτες ομάδες αφορούσαν οι 4 χιλιάδες.

Τέλος, προανήγγειλε ακόμα 2ο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση από τον Σεπτέμβριο

