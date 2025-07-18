Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να πάρει πίσω όλα τα χρήματα που πήραν κάποιοι παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι «αν χρειαστεί θα φτάσουμε και σε δεσμεύσεις» μετέφερε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Θα συγκρουστούμε με κάθε παθογένεια από το παρελθόν. Θα εστιάσουμε στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Αυτή τη στιγμή έχουν αντληθεί όλα τα στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις. Αν χρειαστεί θα φτάσουμε στις δεσμεύσεις, θα υπάρξει η επιστροφή των χρημάτων που πήραν κάποιοι παράνομα. Η κάθαρση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα φτάσει μέχρι το τέλος» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας στο ΟΡΕΝ.

Με αφορμή την πρόταση της ΝΔ για εξεταστική, ο υπουργός είπε «το να βλέπει κανείς τη μεγάλη εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μπορούσε να εστιάσει μόνο σε δύο περιόδους που έχει επικεντρωθεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είναι χρέος να δούμε ποιοι άφησαν "παράθυρα" ανοιχτά για να παίρνουν κάποιοι επιτήδειοι επιδοτήσεις».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι «είχαν γίνει πολύ συγκεκριμένα βήματα για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ» σημειώνοντας ότι «ο πρωθυπουργός μου το έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα όταν μου ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο».

Όπως σημείωσε «ο ρόλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ κρίσιμος για την οικονομία καθώς κάθε μήνα δίνει κατά μέσο όρο πάνω από 200 εκατ. σε πάνω από 640.000 ανθρώπους».

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι «θα διασφαλίσουμε την ομαλή ροή χρημάτων από την Ευρώπη στους έντιμους αγρότες για να διατηρήσουμε την υψηλή συνοχή στην ελληνική περιφέρεια».

Πηγή: skai.gr

