Η κρητική «τελευταία μεγάλη ελπίδα» για υδρογονάνθρακες και η Chevron ως παράγοντας τουρκικής αποτροπής

Η είδηση για την οριστικοποίηση των συμφωνιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Chevron και της HELLENIQ ENERGY χαρακτηρίζεται από τα διεθνή ΜΜΕ ως κομβικό σημείο για την ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας που επηρεάζει ευρύτερα τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Στη σκιά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας διάδρομος μεταφοράς (σταθμοί αεριοποίησης LNG σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη), αλλά αντιμετωπίζεται πλέον ως δυνητικός παραγωγός. Η Κρήτη θεωρείται από τους αναλυτές ως η «τελευταία μεγάλη ελπίδα» για σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η παρουσία αμερικανικών συμφερόντων σε περιοχές που κατά καιρούς αμφισβητούνται από την Άγκυρα θεωρείται από τα διεθνή ΜΜΕ ως παράγοντας σταθερότητας.

Διεθνή μέσα όπως οι Financial Times και το Al Jazeera σημειώνουν ότι η παρουσία της Chevron λειτουργεί ως ένας παράγοντας de facto αποτροπής, καθώς η συμμετοχή ενός αμερικανικού κολοσσού σε περιοχές που η Τουρκία έχει κατά καιρούς αμφισβητήσει (βάσει του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου) καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια πρόκλησης στο πεδίο.

«Με όλους, ακόμη και με… δικτατορικά καθεστώτα»

Νέο πονοκέφαλο για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση του (πρώην πια, αφού διεγράφη από την ΚΟ του κόμματος) βουλευτή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, ο οποίος άφησε ανοιχτό – και μάλιστα διάπλατα – το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών «με τους πάντες», ακόμη και «με δικτατορικά καθεστώτα», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, όπου ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης φρόντισε να στείλει σαφές μήνυμα ότι βασικός πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, αποκλείοντας επί της ουσίας κάθε σενάριο σύμπραξης.

Κι όμως, μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής, ο κ. Παρασκευαΐδης εμφανίστηκε σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος: «Αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα», ανέφερε, για να προσθέσει – απαντώντας στο ενδεχόμενο συνεργασίας ακόμη και με τη ΝΔ – ότι «αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Νέο μέτωπο Τραμπ

Νέο μέτωπο ανοίγει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, καθώς δημοσιοποιήθηκε το σχέδιο του για την ανάταση της ναυπηγικής βιομηχανίας των ΗΠΑ.

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε ένα λεπτομερές σχέδιο με στόχο την ανάπτυξη της παρακμάζουσας ναυπηγικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρεώνουν τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί εκτός ΗΠΑ και καταπλέουν στα αμερικάνικα λιμάνια.

Το τέλος, σύμφωνα με το σχέδιο που δημοσιεύθηκε, μπορεί να ανέρχεται από ένα σεντ έως 25 σεντς ανά κιλό φορτίου και αναμένεται να ενισχύσει την αμερικανική οικονομία με 66 δισεκατομμύρια δολάρια έως 1,5 τρισεκατομμύριο σε βάθος δεκαετίας.

Έβγαλε το πρώτο γάλλιο η Metlen

Mε ανάρτησή του, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος γνωστοποίησε την πρώτη παραγωγή τυποποιημένου γαλλίου από τη Metlen.

Σύντομα θα ξεκινήσει και η πρώτη παράδοση σε ενδιαφερόμενους αγοραστές, μπροστά από το χρονοδιάγραμμα που είχε εξαρχής θέσει η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο project βάζει την Ελλάδα στον χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε πριν πριν από ένα μήνα τη χρηματοδότηση ύψους 90 εκατομμυρίων προς τη Μetlen για την υλοποιήση επενδύσεων σε βωξίτη και γάλλιο, δύο κρίσιμων πρώτων υλών για την πράσινη ψηφιακή

Στη Γάζα… παρατηρητής

Στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που συγκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου θα δώσει το «παρών» η Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο υφυπουργού. Ο Χάρης Θεοχάρης αναμένεται να μεταβεί εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, με τον ρόλος της Αθήνας – όπως και της Κύπρου – να είναι αυτός του παρατηρητή.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια επιλογή που διπλωματικές πηγές περιγράφουν ως «ισορροπημένη»: συμμετοχή μεν, χωρίς όμως υπερβολική έκθεση.

Το Μέγαρο Μαξίμου είχε προαναγγείλει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα παραστεί, επικαλούμενο ανειλημμένες υποχρεώσεις, καθώς το ίδιο διάστημα προγραμματίζεται επίσκεψή του στο Νέο Δελχί.

Ωστόσο, πολιτικοί παρατηρητές σημειώνουν ότι η επιλογή εκπροσώπησης σε χαμηλότερο επίπεδο επιτρέπει στην Αθήνα να παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να δεσμεύεται σε πρωτοβουλίες που ενδέχεται να δημιουργήσουν τριβές, είτε εντός ΕΕ είτε στην ευρύτερη περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα κρατά θέση στο τραπέζι – αλλά όχι στο προσκήνιο. Και σε μια συγκυρία όπου οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες, το «παρών» μετρά.

