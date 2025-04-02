Οι σταθμοί και οι στόχοι των κομμάτων για το επόμενο εξάμηνο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οδεύοντας προς στην καρδιά της άνοιξης η πίεση για τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι τόσο μεγάλη που στις τάξεις τους επικρατεί ακόμα «βαρυχειμωνιά». Με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση οι περισσότεροι σχηματισμοί βρίσκονται σε περιδίνηση ή μια περίεργη στασιμότητα χωρίς να γνωρίζουν τι τους ξημερώνει.

Η σημερινή συζήτηση στη Βουλή θα είναι κομβική, καθώς ο προγραμματισμός των εξοπλιστικών είναι ένα από τα «όπλα» του Μαξίμου για να αλλάξει την ατζέντα σε μια περίοδο που δοκιμάστηκε και από τα μισθολογικά των ενστόλων.

Η κρίση σε σχέση με τα σώματα ασφαλείας φαίνεται να ξεπεράστηκε, ωστόσο το «κίνημα» των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει και άλλες εκπλήξεις στο Μαξίμου. Στην Ηρώδου Αττικού αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό γνωρίζοντας πως την κρίσιμη ώρα των εκλογών άπαντες θα κινητοποιηθούν προκειμένου να διεκδικήσουν και πάλι την έδρα τους στη Βουλή.

Υπάρχουν δυο σταθμοί που θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των επικεφαλής των κομμάτων. Η συμπλήρωση δυο χρόνων από τις τελευταίες εθνικές κάλπες δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία. Η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί ακριβώς στο μέσον της θητείας της και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί καταρχάς να έχει περιορίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ζημιές που έχει υποστεί. Η εικόνα για τα Τέμπη που υπάρχει αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχει αλλάξει και η μάχη της καθημερινότητας σιγά - σιγά να αρχίζει να κερδίζεται.

Για την αντιπολίτευση - και ειδικά για την κεντροαριστερά - μέχρι το μέσο του καλοκαιριού θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τη δυναμική των κομμάτων. Θα είναι κομβικό για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει διατηρηθεί σε υψηλά ποσοστά, ενώ αν για ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι «χαμηλές πτήσεις» θα χτυπήσουν πολύ ηχηρά «καμπανάκια» για το πως θα πρέπει να πορευτούν. Το ζήτημα των συνεργασιών θα μπει ακόμα πιο επιτακτικά.

Για το ΚΚΕ - που παρουσιάζει μια δημοσκοπική στασιμότητα το τελευταίο διάστημα - υπήρχαν μεγαλύτερες προσδοκίες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πληθαίνει τις παρεμβάσεις του ακόμα και στο Tik Tok δείχνοντας πως επιθυμεί να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Η Νέα Αριστερά έχει ως σημείο αναφοράς την Κεντρική της Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο.

Θα ανοίξει μια συζήτηση κατά πόσο το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση πρέπει να συναινέσει ή όχι, υπό όρους, στην κοινοβουλευτική συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι αντιδράσεις των στελεχών που σχημάτιζαν την «Ομπρέλα» στον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να είναι έντονες.

Η μεγάλη δοκιμή για τα κόμματα - που κατά πολλούς θα κρίνει και κατά πόσο υπάρχει η περίπτωση να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις - είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σε έξι μήνες από σήμερα.

Θα καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το «πακέτο» οικονομικών ελαφρύνσεων που ετοιμάζει να αλλάξει ολοκληρωτικά το κλίμα και να ξαναμπεί σε τροχιά αυτοδυναμίας; Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι ο ξεκάθαρος ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης ή ο Σωκράτης Φάμελλος θα κάνει την ανατροπή και θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη με το θεσμικό ρόλο που κατείχε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν την τελευταία διάσπαση; Για να υπάρξει τέτοια εξέλιξη στην Κουμουνδούρου απαιτείται να υπάρξει μια συμφωνία με τη Νέα Αριστερά τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Στην «εξίσωση» πλέον έχει μπει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου όπου επιθυμεί στη ΔΕΘ που έρχεται, η Πλεύση Ελευθερίας να μην εμφανιστεί ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά μια δύναμη με κυβερνητικό πρόγραμμα και στελέχη που μπορούν να σηκώσουν ένα μεγάλο πολιτικό βάρος.

