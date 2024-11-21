Σκληρή κριτική κατά της Θεοδώρας Τζάκρη και της Γιώτα Πούλου μετά την ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησή τους που είχε ως άμεση συνέπεια να εκπέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εξαπολύουν πηγές των «87».

Οι πηγές της ομάδας των «87» κάνουν λόγο για θεσμική εκτροπή αντίστοιχης του 1965, κατηγορούν τις δύο βουλεύτριες για αποστασία, ενώ τις καλούν να επιστρέψουν τις έδρες τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ανεξαρτητοποίηση των βουλευτριών Θ.Τζάγκρη και Γιώτας Πούλου συνιστούν θεσμική εκτροπή τέτοια σαν την αποστασία του 1965 γιατί, με την στάση τους παραχαράσσουν την βούληση του Ελληνικού Λαού που έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα ονόματα τους θα σταθούν δίπλα στους αποστάτες και τους διαπλεκόμενους πολιτικούς που ενήργησαν και θα ενεργούν πάντα σαν εντολοδόχοι εξουσιών πέρα από τον λαό.

Η νέα υπόθεση της αποστασίας έλυσε και τις τελευταίες απορίες όσων δεν είχαν ή δεν ήθελαν να κατανοήσουν το νόημα της παρουσίας του Στέφανου Κασελάκη στα πολιτικά δρώμενα της χώρας ο οποίος ανέλαβε να ικανοποιήσει τα συμφέροντα της διαπλοκής και της δεξιάς, αφού σχεδίασε οργάνωσε και εκτέλεσε την αλλοίωση της άλλη λαϊκής ετυμηγορίας.

Οι υπάλληλοι της διαπλοκής και των κυβερνητικών συμφερόντων δίνουν αυτή την ώρα όλες τους τις δυνάμεις για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των χορηγών τους και των αθέατων υποστηρικτών τους.

Ο στρατηγικός στόχος να αλλοιώσουν την πολιτική αρχιτεκτονική που δημιούργησε ο προοδευτικός λαός με την ψήφο του στις εκλογές του 2023 είχε και σχέδιο και εκτελεστικά όργανα που θα μείνουν κατάπτυστα στην ιστορία της χώρας και κανείς δεν θα τα ξεχάσει. Στοχεύουν μεταξύ άλλων να καταστήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ιστορική παρένθεση, γιατί φοβούνται τους άρρηκτους δεσμούς του με την ελληνική κοινωνία ως γνήσιου εκφραστή των συμφερόντων της λαϊκής πλειοψηφίας. Πολύ περισσότερο φοβούνται το πολιτικό σχέδιο του για την ανασύνθεση του προοδευτικού τόξου που θα μπορεί να δώσει προοδευτική πλειοψηφική κυβέρνηση το 2027. Και αυτό απαιτεί ένα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δυνατό. Στις δημοκρατίες ωστόσο τις έδρες τις κατανέμει ο ελληνικός λαός και μόνο εκείνος ιεραρχεί τις πολιτικές δυνάμεις και κείνος μόνο μπορεί να τις ανακατατάξει Στους αποστάτες που άλλαξαν την κατάταξη της μείζονος αξιωματική αντιπολίτευσης τονίζουμε ότι λειτουργούν σαν παραχαράκτες της λαϊκής βούλησης και πως αυτή την ύστατη ώρα οφείλουν να επιστρέψουν τις έδρες στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γιατί ούτε τους ανήκουν ούτε τους πρέπουν. Είμαστε σίγουροι ότι κανένα πολιτικό κόμμα, του σημερινού πολιτικού συστήματος δεν είναι διατεθειμένο να παράσχει πολιτική στέγη σε τραγικούς εντολοδόχους, αποστάτες και φυσικά να ενσωματώσει έδρες προϊόν πολιτικής συνωμοσίας. Η πολιτική απομόνωσης των αλλοτριωμένων πολιτικών που συμμετείχαν σε αυτό το ανοσιούργημα είναι η μόνη στάση που θα πρέπει να υιοθετήσει το σύνολο του πολιτικού κόσμου απέναντι τους



