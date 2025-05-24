Οι κομβικοί αριθμοί 180 και 150 της συνταγματικής αναθεώρησης

Της Δώρας Αντωνίου

Η κατάσταση σκληρής αντιπαράθεσης, το περιβάλλον τοξικότητας και η συχνά ακραία πόλωση που κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό δεν αποτελούν τις ιδανικότερες συνθήκες για να αρχίσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με καλούς οιωνούς. Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης ενεργοποιείται από την παρούσα Βουλή που θεωρείται η προτείνουσα, καθώς από αυτή θα αναδειχθούν τα προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος, τα οποία θα πρέπει να ψηφιστούν από την επόμενη Βουλή, που είναι η αναθεωρητική.

Οι κρίσιμοι αριθμοί της διαδικασίας είναι το 151 και το 180. Τα άρθρα που θα είναι υποψήφια προς αναθεώρηση θα πρέπει να λάβουν από την παρούσα Βουλή 180 ψήφους, ώστε να μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με απλή πλειοψηφία 150 ψήφων. Αν περάσουν με απλή πλειοψηφία από την παρούσα Βουλή, τότε θα πρέπει η αναθεωρημένη εκδοχή τους να συγκεντρώσει 180 ψήφους στην επόμενη για να περάσει.

Η σκληρή σύγκρουση με επίκεντρο την υπόθεση των Τεμπών δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για συγκλίσεις και επίτευξη αυξημένης πλειοψηφίας από την παρούσα Βουλή. Φαίνεται ότι η ίδια η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης πιθανότατα θα αξιοποιηθεί για ένα blame game μεταξύ των κομμάτων για το ποιος φέρει την ευθύνη της τοξικότητας και της αδυναμίας συνεννόησης.

Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι τυχαία φρόντισε να επισημάνει ότι «επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον πολύ μεγάλης πόλωσης και έντασης, νομίζω όχι με ευθύνη της κυβέρνησης αλλά με επιλογή πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης, θέλω να επαναλάβω και να επικαλεστώ και την προηγούμενη ιδιότητά σας, ότι οι συνταγματικές αναθεωρήσεις ήταν πάντα μια ευκαιρία για συζητήσεις οι οποίες είχαν σκοπό να χτίσουν γέφυρες και όχι να ανοίξουν καινούργια ρήγματα. Ακριβώς γιατί αυτό επιβάλλει το ίδιο το Σύνταγμα, οπότε ελπίζω τα κόμματα να προσέλθουν σε αυτή τη συζήτηση με την απαιτούμενη θεσμική υπευθυνότητα».

Μία μέρα νωρίτερα είχε εκφράσει την ελπίδα το ΠΑΣΟΚ να δείξει θεσμική στάση, να σοβαρευτεί και να λειτουργήσει υπεύθυνα στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η παραίνεση του πρωθυπουργού για «γέφυρες» και «θεσμική υπευθυνότητα» δύσκολα θα βρουν απήχηση στην αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία για αντισυνταγματικές πρακτικές και χειρισμούς σε σχέση με την υπόθεση των Τεμπών και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την προανακριτική για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και πιθανότατα τα επαναλάβει στην περίπτωση του Κώστα Καραμανλή. Είναι μάλλον απίθανο να αναγνωρίσουν θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση όσον αφορά τη συζήτηση για την αναθεώρηση, όταν πιστεύουν και διακηρύσσουν ότι συμπεριφέρεται αντισυνταγματικά. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, δε, οι επικρίσεις για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης επεκτείνονται και στους χειρισμούς που έγιναν στην υπόθεση των υποκλοπών και σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών.

Άλλωστε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει σπεύσει προ πολλού να διαμηνύσει και μάλιστα με αφορμή το άρθρο 16 του Συντάγματος, στου οποίου την αναθεώρηση συμφωνεί, ότι δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή 180 ψήφων στην παρούσα φάση. Δεν πρόκειται, δηλαδή, να αφήσει εν λευκώ την διαμόρφωση του περιεχομένου του αναθεωρημένου άρθρου στην επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Πέρα από το περιεχόμενο καθαυτό των αλλαγών, το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει πεδίο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα μπορέσει στο σύνολό του το πολιτικό σύστημα να κάνει την υπέρβαση και να ξεφύγει από την τοξικότητα και την πόλωση στην οποία κινείται εδώ και καιρό.

Πηγή: skai.gr

