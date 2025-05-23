Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από εχθές, Πέμπτη 22 Μαΐου 2025, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: «Πλαίσιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Διατάξεις για την πολιτική προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα».

Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα στους Περιφερειάρχες να εισηγούνται οι ίδιοι την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για περιοχές εντός των διοικητικών τους ορίων, ενώ στη σύνθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εντάσσεται ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος για την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού.

Το σχέδιο νόμου συνδέεται άμεσα με το Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται η παραλαβή νέων πτητικών μέσων. Για την επάνδρωση και λειτουργία αυτών των μέσων, επιταχύνεται και απλουστεύεται η διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, όπως πιλότων, τεχνικών και μηχανικών.

Επιπλέον, με το νέο πλαίσιο καταργείται το σύστημα γραπτών εξετάσεων για την πρόσληψη πυροσβεστών ειδικών καθηκόντων. Αντ’ αυτού, καθιερώνεται σύστημα μοριοδότησης με αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια, τόσο για την εισαγωγή ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα όσο και για τη μετάταξη ήδη υπηρετούντος προσωπικού.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Με τις νέες ρυθμίσεις, εισάγεται αντικειμενικό σύστημα επιλογής ιατρών με βάση καθορισμένα κριτήρια μοριοδότησης, διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στο προσωπικό του Σώματος και την εύρυθμη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών.

Στο άρθρο 11 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η δημιουργία νέας κατηγορίας πυροσβεστικού προσωπικού με την ονομασία «Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία» (Π.Ε.Θ.), οι οποίοι προσλαμβάνονται για επταετή θητεία με σχέση δημοσίου δικαίου και με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς γραπτές εξετάσεις. Συνιστώνται 150 οργανικές θέσεις Π.Ε.Θ., με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων των λοιπών κατηγοριών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα μεταβολής του αριθμού των θέσεων με προεδρικό διάταγμα.

Τέλος, στο άρθρο 16, επανακαθορίζεται το πλαίσιο αστικής ανάπλασης των εργατικών κατοικιών του οικισμού «Ληξούρι Ι» στην Κεφαλλονιά, οι οποίες επλήγησαν από τους σεισμούς του 2014. Η αρμοδιότητα για την αποκατάσταση των ζημιών μεταφέρεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η Διεύθυνση δύναται να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου και την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.

Το πλήρες σχέδιο νόμου είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο

Τι αλλάζει στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης;

Σήμερα η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διαρκεί μόλις 30 ημέρες με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι φορείς να μην προλαβαίνουν να προβούν στο σύνολο των απαραίτητων ενεργειών και νομικών πράξεων για την ανακούφιση των πληγέντων και να ζητούν διαρκώς παρατάσεις. Με τις προωθούμενες διατάξεις η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα μπορεί να διαρκεί έως 6 μήνες, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά και ένα ανώτατο όριο 3 ετών, προς αποφυγή εκμετάλλευσης ορισμένων καταστάσεων.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στους Περιφερειάρχες να εισηγούνται οι ίδιοι την κήρυξη μιας περιοχής εντός των διοικητικών ορίων ενός δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για θέματα αρμοδιότητάς τους.

Περαιτέρω, προστίθεται στη σύνθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Πώς σχετίζεται το σχέδιο νόμου με το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ;

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», αναμένεται η παραλαβή νέων σύγχρονων πτητικών μέσων, όπως τα αεροσκάφη τύπου ISR DIAMOND, τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης τύπου LEONARDO καθώς και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα μεσαίου τύπου. Οι ανάδοχοι δεσμεύονται να παράσχουν εκπαίδευση στους Έλληνες πιλότους και τεχνικούς, καθιστώντας αναγκαία την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού αντίστοιχων ειδικοτήτων. Με το σχέδιο νόμου επιταχύνεται, απλουστεύεται και εξορθολογίζεται η διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων.

Τι αλλάζει στη διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων (χειριστών και μηχανικών εναερίων μέσων, πλοηγών κλπ.);

Με το σημερινό καθεστώς για την πρόσληψη πυροσβεστών ειδικών καθηκόντων, απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών κατάρτισης θεμάτων των εξετάσεων, που αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, που υποχρεούνται να παραμείνουν για 24 ώρες στο Υπουργείο Παιδείας. Έπειτα, έχει παρατηρηθεί η απροθυμία των υποψηφίων να επανεξεταστούν γραπτώς σε γνώσεις, για τις οποίες είναι ήδη πιστοποιημένοι. Αποτέλεσμα των ανωτέρω υπήρξε η ματαίωση 2 διαγωνισμών το 2024 για την πρόσληψη ιατρών, πλοηγών κυβερνητών και πλοηγών μηχανικών του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω αδυναμίας εφαρμογής των προβλέψεων της νομοθεσίας.

Για το λόγο αυτό, θεσπίζονται αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια μοριοδότησης τόσο για την εισαγωγή ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα όσο και για τη μετάταξη πυροσβεστικού προσωπικού σε θέσεις ειδικών καθηκόντων.

Ποιο πρόβλημα επιλύεται στη Διεύθυνση Υγειονομικού του Πυροσβεστικού Σώματος;

Λόγω του πρακτικά ανεφάρμοστου συστήματος προσλήψεων πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί του Σώματος, έχουν μείνει κενές οι περισσότερες οργανικές θέσεις ιατρών, παρόλο που υπάρχει σχετική έγκριση προσλήψεων με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Με γνώμονα αφενός την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους και αφετέρου την ομαλή λειτουργεία των Υγειονομικών Επιτροπών του Σώματος, καθιερώνεται σύστημα πρόσληψης ιατρών με αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και όχι με εξετάσεις.

Άρθρο 11 Πυροσβεστικό Προσωπικό Επί Θητεία – Προσθήκη άρθρου 15Α στον ν. 3938/2011

Στον ν. 3938/2011 (Α’ 61) προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής:

«Άρθρο 15Α Πυροσβεστικό Προσωπικό επί Θητεία

Στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού με την ονομασία «Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία» (Π.Ε.Θ.), οι οποίοι καταλαμβάνουν εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις, με αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων της κατηγορίας «Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών», κατά τροποποίηση των κατηγοριών προσωπικού και ανακατανομή της οργανικής δύναμης του Σώματος, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) και Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δύναται να αυξάνεται ή να μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων της ως άνω κατηγορίας προσωπικού.

Ως Π.Ε.Θ. προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με θητεία επτά (7) ετών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τον Αρχηγό του Π.Σ., Έλληνες πολίτες.

Άρθρο 16 Αστική ανάπλαση των εργατικών κατοικιών του οικισμού «Ληξούρι Ι» Κεφαλονιάς – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 4305/2014

Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), περί ρυθμίσεων θεμάτων δημοσίων έργων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «ανωτέρω κατοικιών στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θεωρούμενου του έργου αυτού ως δημόσιου εθνικού επιπέδου. Στην Υ.Α.Σ. ανατίθεται η σύνταξη των σχετικών μελετών και η έκδοση των αντιστοίχων οικοδομικών αδειών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ζημιών που προκάλεσαν οι ανωτέρω σεισμοί στις κατοικίες αυτές, στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης των εργατικών κατοικιών του οικισμού «Ληξούρι Ι» στην Κεφαλονιά, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς της 26ης Ιανουαρίου 2014 και της 3ης Φεβρουαρίου 2014, ανατίθεται η ανακατασκευή ή επισκευή των ζημιών που προκάλεσαν οι ανωτέρω σεισμοί στις κατοικίες αυτές, στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., δύναται να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου και εκδίδει τις απαιτούμενες οικοδομικές άδειες στην περίπτωση της ανακατασκευής.».

