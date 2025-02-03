Οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για τα Τέμπη εξακολουθούν να διχάζουν την αντιπολίτευση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το «μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση δυσπιστίας θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα. Από την Κουμουνδούρου επιμένουν για τη γρήγορη χρήση του κορυφαίου κοινοβουλευτικού «όπλου» στηριζόμενοι στις παραδοχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόσφατη συνέντευξή του. Πιστεύουν πως το θέμα της εξεταστικής είναι το «αδύναμο σημείο» της πλειοψηφίας, ενώ τα κυριακάτικα ρεπορτάζ των εφημερίδων σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας αποτελούν ένα νέο δεδομένο που πιέζουν ακόμα πιο πολύ το Μαξίμου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, ωστόσο διαθέτει 43 υπογραφές για να μπορέσει να προχωρήσει μόνος του με τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας. Του λείπουν επτά «ναι» βουλευτών που δεν μπορούν να βρεθούν. Παράλληλα επειδή προηγείται το αίτημα που έχει κατατεθεί από τον ίδιο, αλλά και από τον Αλέξη Χαρίτση και τον Δημήτρη Κουτσούμπα για προ ημερησίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ζητηθεί πιο επιτακτικά. Αφού δεν μπορεί να προχωρήσει η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή θα επιχειρηθεί ο πρωθυπουργός να πιεστεί προκειμένου να έρθει στη Βουλή και να γίνει ένας διάλογος για το δυστύχημα των Τεμπών σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Χωρίς κάποια ψηφοφορία στο τέλος, καθώς δεν προβλέπεται στην προ ημερησίας συζητήση.

Από την Κουμουνδούρου επιλέγουν να μη σηκώσουν τους τόνους με το ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά στελέχη μιλούν ήδη για τους διαύλους επικοινωνίας που έχουν ανοίξει με το Κίνημα Δημοκρατίας και τους βουλευτές που το εκπροσωπούν στη Βουλή. Οι δυο πλευρές έχουν συμφωνήσει η πρόταση δυσπιστίας να κατατεθεί μετά τα επίσημα πορίσματα και αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για απομονωτισμό του ΠΑΣΟΚ στον προοδευτικό χώρο αν το μόνο που έχει να επιδείξει είναι οι επαφές με το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. Τηλεφωνήματα έγιναν πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον Αλέξη Χαρίτση να καλεί τους αρχηγούς επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη δράση και κοινός βηματισμός απέναντι στη συγκάληψη. Η δημιουργία μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση συναντά δυσκολίες, καθώς είναι εμφανές πως όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης επιθυμούν να βγουν ένα βήμα μπροστά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρώτη είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί συμβούλιο των αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθούν να βλέπουν με «καχυποψία» τις πρωτοβουλίες ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνούν με σπασμωδικές κινήσεις και πιστεύουν πως έχουν σε μεγάλο βαθμό επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα η πρόταση δυσπιστίας δεν θα κατατεθεί πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες της δικαιοσύνης. Αν γίνει πιο νωρίς ουσιαστικά ακυρώνεται αυτό που θέλει το ΠΑΣΟΚ, καθώς για έξι μήνες δεν θα μπορεί να κατατεθεί ανάλογο αίτημα. Για τη Χαριλάου Τρικούπη ο αντίπαλος είναι η κυβέρνηση και δεν είναι τυχαίες οι καθημερινές κόντρες με τον Παύλο Μαρινάκη. Δεν θέλουν να φύγουν από τον στόχο τους και να μπουν σε έναν διαγκωνισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το «μπρα ντε φερ» που είναι σε εξέλιξη ρόλο θα παίξουν και οι δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας το επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

