Κουτσούμπας για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Στριμωγμένη η κυβέρνηση για το ίδιο το έγκλημα και για τις απόπειρες συγκάλυψής του

Στις εξελίξεις σχετικά με το έγκλημα στα Τέμπη και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφέρθηκε με ομιλία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή.

Αναλυτικά η ομιλία του:

«Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της ΝΔ είναι πολύ στριμωγμένη από τις λαϊκές κινητοποιήσεις, αυτές που έγιναν και αυτές που έρχονται, σε σημείο που μάλλον έχει χαθεί η ψυχραιμία και η μπάλα θα λέγαμε…

Και σήμερα, με τη δημοσίευση του Πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είναι στριμωγμένη για έναν ακόμη λόγο, καθώς σε αυτό περιλαμβάνονται πολλές από τις διαπιστώσεις και εκτιμήσεις, τόσο για το ίδιο το έγκλημα όσο και για τις απόπειρες συγκάλυψής του, που εκθέτουν την κυβέρνηση για αυτά που έλεγε.

Αρκετά μάλιστα από τα σημεία του Πορίσματος περιέχονται και στο Πόρισμα που κατέθεσε το ΚΚΕ, όπως είναι για παράδειγμα:

Η διαχρονική υποβάθμιση του σιδηρόδρομου με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, λόγω της υποχρηματοδότησής του, τουλάχιστον από το 2010. Κάποιοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα δεν ήθελαν να τα ψάξουμε καθόλου αυτά.

Αποψίλωση επίσης στο προσωπικό, που δούλευε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, “πάνω από τα ανθρωπίνως δυνατά όρια”, έως και 29 συνεχόμενες μέρες.

Δεν έγινε σωστή χαρτογράφηση του τόπου του εγκλήματος, λέει το πόρισμα, με αποτέλεσμα την απώλεια κρίσιμων πληροφοριών και βέβαια για τα αίτια της φωτιάς, ότι αυτή δεν μπορεί να προήλθε από τον τεχνικό εξοπλισμό των τρένων, αλλά από πιθανή παρουσία άγνωστου έως και σήμερα καυσίμου.

Έχετε χάσει την μπάλα, λοιπόν! Ανοίγετε κάθε μέρα το στόμα σας, ειδικά κάποιοι φωνακλάδες υπουργοί, που προφανώς έχουν αναλάβει συγκεκριμένο καταμερισμό να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του Μητσοτάκη, και κυριολεκτικά δεν ξέρετε τι λέτε.

Κουνάτε το δάχτυλο, υποτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με ανόητες κατηγορίες.

Κοντεύετε να βγάλετε σχεδόν… αντισυστημικό ακόμα και το ΠΑΣΟΚ με το οποίο έχετε συγκυβερνήσει δυο φορές και ψηφίζατε τα μνημόνια με το τσουβάλι για να κάνετε μαζί τη δουλειά αυτού του συστήματος.

Γελάει ο κόσμος. Βγαίνετε -και εσείς και κάποιοι άλλοι- και μιλάτε για “κομματικές συγκεντρώσεις”! Μα καλά, δεν ξέρετε ότι οι αυριανές συγκεντρώσεις είναι απεργιακές, ότι οργανώνονται από εργατικά σωματεία και συλλόγους μαζί με το σύλλογο συγγενών των θυμάτων των Τεμπών; Ότι τα σωματεία μαζί με άλλους φορείς του λαού και της νεολαίας είναι αυτά που δίνουν τη μάχη για τη μαζική συμμετοχή στην απεργία και στα συλλαλητήρια, σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και δικοί σας εκλεγμένοι;

Κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας να μειώσετε τη δυναμική αυτού που έρχεται, να το περιχαρακώσετε, να το υπονομεύσετε, αλλά δεν θα τα καταφέρετε.

Μιλάτε για εργαλειοποίηση των κινητοποιήσεων που ζητούν δικαίωση για το έγκλημα των Τεμπών και την απροκάλυπτη επιχείρηση συγκάλυψης, για την οποία έχετε προφανείς ευθύνες, αλλά οι πρώτοι που προσπαθείτε να τις εργαλειοποιήσετε είστε εσείς!

Αυτό κάνετε όταν χαρακτηρίζετε την παρέμβαση και την έκφραση του λαού, πότε ως “χάος”, πότε ως “ζούγκλα”, για να πείτε μετά ότι η μοναδική εναλλακτική απέναντι στο χάος και τη ζούγκλα είστε εσείς.

Μωρέ σπουδαία τα λάχανα…

Αυτό κάνετε όταν επαναφέρετε τις χιλιοειπωμένες απειλές περί “αστάθειας”. Λες και θα λείψει σε κανέναν η σταθερότητα της ακρίβειας, η σταθερότητα των μισθών που είναι “σταθεροί” στα προ δεκαετίας μνημονιακά επίπεδα.

Μάλιστα στο σημερινό νομοσχέδιο η υπουργός Eργασίας φέρνει μια τελείως αντιδραστική τροπολογία.

Μειώνει κι άλλο τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στις υπερωρίες κάνοντας άλλο ένα δώρο σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, να ξεζουμίζουν ακόμα πιο φτηνά τους εργαζόμενους ως και 13 ώρες δουλειάς την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Κι αυτό το κάνετε μια ημέρα πριν την μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία. Ντροπή σας.

Απειλείτε με τα περί αστάθειας λες και θα λείψει σε κανέναν η σταθερότητα των πλειστηριασμών που κάνετε, η σταθερότητα της ενεργειακής φτώχειας, των υπέρογκων πολεμικών δαπανών.

Όλων αυτών, δηλαδή, που εξασφαλίζετε εσείς, όσο μένετε “σταθερά” στις καρέκλες σας, έχοντας τη στήριξη και κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης των άλλων.

Στην πραγματικότητα δεν το κουνάτε σε αυτά τα κόμματα το δάχτυλο σας. Αυτά, άλλωστε, δεν κάνουν και τίποτα παραπάνω από αυτό που κάνατε και εσείς ως αντιπολίτευση: Προσπαθούν να “καβαλήσουν” το ρεύμα της λαϊκής δυσαρέσκειας για να καθίσουν στις κυβερνητικές καρέκλες και να συνεχίσουν να υλοποιούν την ίδια ακριβώς πολιτική, με επιμέρους διαφοροποιήσεις.

Μεταξύ κατεργαρέων, να έχετε ειλικρίνεια γιατί το δάχτυλο το κουνάτε στον ίδιο τον λαό και τη νεολαία, τους υποτιμάτε, τους λέτε παραπλανημένους και θύματα παραπληροφόρησης… Να ξέρετε, αυτό δεν θα σας βγει σε καλό...

Τους απειλείτε ότι θα μπουν σε περιπέτειες αν τολμήσουν να απεργήσουν, αν βγουν μαζικά στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή, την αγανάκτησή τους για τα Τέμπη και για τις “κοιλάδες των Τεμπών” που γεννά η πολιτική του κέρδους σε κάθε πτυχή της ζωής τους.

Κυρίως, αν σκεφτούν να διοχετεύσουν την οργή τους σε έναν δρόμο που θα αμφισβητεί συνολικά αυτή την πολιτική, την στρατηγική επιλογή όλων σας, την ΕΕ, την ίδια την εξουσία των λίγων του πλούτου σε αυτή τη χώρα.

Την κυβέρνηση, σε τελική ανάλυση, δεν την έχουν στριμώξει εδώ που τα λέμε, ούτε τα διάφορα κοινοβουλευτικά παιχνίδια που παίζουν τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, για το πότε θα κατατεθεί η πρόταση μομφής, την οποία εμείς αυτονόητα θα στηρίξουμε με το δικό μας σκεπτικό, ούτε τα διάφορα κοινοβουλευτικά σόου που κάνουν άλλοι και άλλες εδώ μέσα.

Την έχει στριμώξει το διογκούμενο λαϊκό ρεύμα. Απέναντι σε αυτό δεν μπορεί να σταθεί και όποιος δεν το βλέπει αυτό εθελοτυφλεί.

Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι εκεί βρίσκεται και η πραγματική ελπίδα και η διέξοδος. Για την ενδυνάμωση αυτού του λαϊκού ρεύματος θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, αφιερώνοντας όλες μας τις δυνάμεις.

Ενδυνάμωση σημαίνει ακόμα πιο μαζική συμμετοχή στους αγώνες. Να βγουν, δηλαδή, να απεργήσουν, να βγουν στους δρόμους, και αυτοί που δεν έβγαιναν μέχρι σήμερα. Να κλείσουν αύριο όλοι οι χώροι δουλειάς και μάθησης σε όλη τη χώρα και να διαδηλώσουν χέρι-χέρι, εργαζόμενοι, άνεργοι, βιοπαλαιστές αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες, μαθητές, φοιτητές.

Σημαίνει, όμως, και δυνατή στόχευση, στην καρδιά του προβλήματος, στο ίδιο το σύστημα του αδηφάγου κέρδους. Αυτός είναι ο πραγματικός και ο μόνος αντισυστημισμός και όχι όλα αυτά τα πολύ βολικά βαφτίζει αντισυστημισμό το ίδιο το σύστημα αυτό κάνει και η δική σας κυβέρνηση.

Έτσι θα αποτύχουν οι προσπάθειες συκοφάντησης, οι προσπάθειες χειραγώγησης, είτε από την κυβέρνηση της ΝΔ είτε από τη συστημική αντιπολίτευση.

Η αυριανή απεργία πρέπει να αποτελέσει σταθμό. Να πάψουν όλες οι ενοχλητικές παραφωνίες, να “σωπάσουν οι ρήτορες” και να μιλήσει ο ίδιος ο λαός για το δίκιο του. Να μιλήσει και να ακουστεί δυνατά. Να βγει ο ίδιος πιο δυνατός για τις επόμενες μάχες που έχει μπροστά του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

