Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Ισπανία

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Τάσος Χατζηβασιλείου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Ισπανία, από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2025, συνοδεία Ελλήνων επιχειρηματιών και εκπροσώπων εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων.

Ο κ. Χατζηβασιλείου θα απευθύνει χαιρετισμό στο Επιχειρηματικό Συνέδριο Ελλάδας – Ισπανίας που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη, τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2025. Το φόρουμ διοργανώνεται με την στήριξη του Ισπανικού Υπουργείου Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας και με τη συνεργασία της Συνομοσπονδίας Ισπανικών Επιχειρήσεων (CEOE), της Enterprise Greece, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, καθώς και με τη συνδρομή της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη. Τις εργασίες του συνεδρίου θα παρακολουθήσουν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, τροφίμων, ιατρικών προϊόντων, καταναλωτικών αγαθών, δομικών υλικών, υπηρεσιών και logistics.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός θα έχει συναντήσεις με μέλη της ισπανικής κυβέρνησης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Βασιλικό Ινστιτούτο Elcano, κορυφαίο ισπανικό «think tank» για διεθνείς και στρατηγικές μελέτες.

Πηγή: skai.gr

