Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι η εγγύηση για το σήμερα και η γέφυρα για το αύριο

«Η πολιτική αλλαγή δεν είναι σύνθημα για εμάς», αλλά αγώνας για ένα εθνικό σχέδιο «που θα δίνει πειστικές απαντήσεις στις αγωνίες των πολιτών», «πάνω από όλα, πολιτική αλλαγή σημαίνει ένα νέο πολιτικό ήθος, για να αναπνεύσει η χώρα», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Μακεδονία», σημειώνοντας ότι «χρειάζεται να μπει τέλος στην αλαζονεία και στον αυταρχισμό» και να «να ανακόψουμε την επικίνδυνη πορεία προς την ‘ουγγαριοποίηση' του πολιτικού μας συστήματος».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι «εάν ο λαός μάς εμπιστευτεί και μας αναδείξει πρώτο κόμμα, θα σχηματίσουμε κυβέρνηση που θα βασίζεται σε ένα αξιόπιστο, προοδευτικό, προγραμματικό πλαίσιο».

Υποστηρίζει ότι οι πολίτες «θέλουν να πιστέψουν ξανά σε μια πολιτική της αλήθειας και της αξιοπιστίας». «Αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα νιώθουν προδομένοι, δεν τους καλώ απλά να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ. Τους καλώ να δώσουν δύναμη σε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα του χθες. Είναι η εγγύηση για το σήμερα και η γέφυρα για το αύριο», σημειώνει. Προσθέτει ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, διότι γνωρίζει πως εμείς μπορούμε να την κερδίσουμε και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Ενοχλούμε, γιατί αναδεικνύουμε το κενό πολιτικής της κυβέρνησης. Καταθέτουμε προτάσεις». Σχολιάζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης βολευόταν τόσα χρόνια να δίνει μάχες απέναντι σε πολιτικά σκιάχτρα και μπαμπούλες, όπως η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Γι' αυτό, προτιμά να έχει απέναντί του σχήματα χωρίς σαφή πυξίδα, χωρίς ρίζες και θεσμικό βάθος».

Επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα μέλη του ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει την επιλογή τους «και αυτή είναι η αυτόνομη πορεία με καθαρό και συγκεκριμένο προοδευτικό προγραμματικό λόγο». Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο σε περίπτωση αιφνιδιασμού, απαντά ότι «όποια και αν είναι η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο», ενώ προσθέτει πως «αν νομίζει ο πρωθυπουργός ότι με ένα εκλογικό τέχνασμα θα αποφύγει τη φθορά, κάνει λάθος. Το αίτημα για αλλαγή έχει αγγίξει την ελληνική κοινωνία σε μεγάλο βάθος».

Ως προς το τι θα περιλαμβάνει το «καλάθι» του στη ΔΕΘ, ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «ο κόσμος στη ΔΕΘ δεν περιμένει από εμάς ‘καλάθια' ή επιμέρους ‘παροχές', αλλά απαιτεί ένα ολιστικό σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας». Προαναγγέλει ότι θα παρουσιάσει «έναν συνολικό χάρτη για την κοινωνική πολιτική, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τις αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις», με έμφαση στις ευκαιρίες για τη νέα γενιά, την πρόσβαση στη στέγη, τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, αλλά με κοινωνικό πρόσημο. «Η ΔΕΘ είναι ευκαιρία να δείξουμε στον λαό πως ‘ναι, μπορούμε διαφορετικά', ‘ναι, μπορούμε πολύ καλύτερα'», τονίζει. Επαναλαμβάνει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για στεγαστικό και αντιμετώπιση της ακρίβειας και σχολιάζει για τη στάση της κυβέρνησης πως «το ‘δεν γίνεται' είναι η καραμέλα όσων δεν θέλουν να ενοχλήσουν τα συμφέροντα». «Εμείς λέμε: Υπάρχουν ρεαλιστικές λύσεις, αρκεί να διαθέτεις επεξεργασμένο σχέδιο και πολιτική βούληση. Εμείς έχουμε και τα δύο», σημειώνει.

Σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών και κληθείς να σχολιάσει κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι το ΠΑΣΟΚ διολίσθησε σε ρητορική που το αδικεί και ότι έχει χάσει την ψυχραιμία του, ο κ. Ανδρουλάκης απαντά: «Αν κάποιοι μας κατηγορούν ότι κάνουμε το άσπρο μαύρο, ας κοιταχτούν καλύτερα στον καθρέφτη. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που έχει χάσει την ψυχραιμία του, είναι αυτοί που χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους κάθε φορά που η αλήθεια έρχεται στο φως». Σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει βήμα πίσω από τη θεσμική ευθύνη του να φωτίσει κάθε σκοτεινή πτυχή αυτή της εθνικής τραγωδίας και πως η πρόταση του για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης «περιέχει πλήρη και εμπεριστατωμένη νομική τεκμηρίωση» και «αναδεικνύει με καθαρότητα ότι η πολιτική ηγεσία γνώριζε πολύ καλά την τραγική κατάσταση των σιδηροδρόμων, αλλά δεν έδρασε όπως θα έπρεπε».

Αναφορικά με τα εθνικά ζητήματα δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «είναι θετικό να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία. Ωστόσο, δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Η κυβέρνηση διατηρεί μια ρητορική ‘ήρεμων νερών', αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η άλλη πλευρά έχει εγκαταλείψει τον αναθεωρητισμό της». «Εμείς λέμε ‘ναι στον διάλογο', αλλά όχι στον εφησυχασμό», προσθέτει, τονίζοντας ότι αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο, «είναι πως δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αναθεωρητικές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, να αποκτήσουν ρόλο και λόγο στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική…».

Αναφέρει ακόμη ότι για το μείζον ζήτημα της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο, έχει ρωτήσει επανειλημμένα τον πρωθυπουργό για το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, αλλά δεν έχει λάβει καμία απάντηση έως τώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.