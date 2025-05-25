Χάρης Δούκας: «Η πολιτική πρέπει να εμπνέει ελπίδα»

Ο δήμαρχος Αθηναίων και Αντιπρόεδρος της Ομάδας PES στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, συμμετείχε στο Συμβούλιο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Σε ειδική συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχε και ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ΟζγκιούρΟζέλ, ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, παρουσίασε την έναρξη του ΔικτύουΤοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
Στην ομιλία του ο Χάρης Δούκας, ως εκπρόσωπος του PES, επισήμανε: «Οι πόλεις, οι γειτονιές, ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης, αποτελούν έναν προνομιακό χώρο. Μπορούν να συναντηθούν και να συνεργαστούν πολλές και διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, μπορούν να συναντηθούν πολιτικές δυνάμεις με μικρές ή και μεγαλύτερες διαφορές στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι ένας χώρος που δοκιμάζονται αντιλήψεις και θέσεις σε θέματα της «εφαρμοσμένης πολιτικής». Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η βασική αποκεντρωμένη εξουσία, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα,που συνάμα είναι και μια μεγάλη δυσκολία και πρόκληση. Η εγγύτητα με τον πολίτη δεν επιτρέπει μεγαλεπίβολες αφηγήσεις, αόριστες υποσχέσεις μετασχηματισμού, δεν μπορεί να θέτει το μέλλον σε αναμονή. Στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και των πόλεων, η πολιτική πράξη είναι καθημερινότητα και είναι η καθημερινότητα των πολιτών μας».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Χάρης Δούκας ευχαρίστησε τον Πέδρο Σάντσεθ και την Σοσιαλιστική Διεθνή,«που μας υπενθυμίζετε ότι η πολιτική πρέπει να εμπνέει ελπίδα. Το νέο Δίκτυο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, ενσαρκώνει αυτή την ελπίδα και παρέχει ένα χώρο για ουσιαστική δράση».
