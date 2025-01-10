Η Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει τροπολογία για την κατάργηση του «αναχρονιστικού και τιμωρητικού τέλους ταφής που επιβαρύνει υπέρμετρα τους Δήμους όλης της χώρας και τους οδηγεί σε πτώχευση, και επαναφέρει την εισφορά κυκλικής οικονομίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο γραμματέας της ΚΟ του κόμματος, Διονύσης Καλαματιανός.

Όπως εξηγεί: «Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρέχει κίνητρα στους Δήμους για την υλοποίηση έργων επεξεργασίας απορριμμάτων και έργων ανακύκλωσης. Με την πρότασή μας οι δήμοι και οι πολίτες ελαφρύνονται από τα δημοτικά τέλη ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των έργων. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται στους Δήμους κίνητρο και σημαντική ελάφρυνση για να προχωρήσουν τις μονάδες κυκλικής οικονομίας και να ελαχιστοποιηθεί η λύση της ταφής των απορριμμάτων».

«Καλούμε τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρότασή μας, πρόταση με την οποία είχε συμφωνήσει ήδη από το 2019 η αυτοδιοίκηση, που βασίζεται σε μια λογική παροχής κινήτρων στους δήμους και που οι πόροι επιστρέφουν στους Δήμους μέσω του Πράσινου Ταμείου», καταλήγει ο κ. Καλαματιανός.



Πηγή: skai.gr

