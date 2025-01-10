Για τα όσα έγιναν στην κηδεία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» το πρωί της Παρασκευής ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, κάνοντας λόγο για μια «θεσμική κανονικότητα» και έναν «αυτονόητο πολιτικό πολιτισμό» που κακώς θεωρείται κατά μια έννοια «επίδικο» σε κάποιους χώρους και για κάποια διαστήματα.

«Ορθώς το είδαμε αυτό χθες, είδατε και την αντίστοιχη εικόνα στην Αμερική. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε αυτήν τη θεσμική κανονικότητα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Ρωμανός, ενώ ερωτηθείς για τις απουσίες των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά από την τελετή, σχολίασε:

«Και τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την εκπροσώπησε με τον τρόπο που είδατε ο πρωθυπουργός ο οποίος εκφώνησε έναν εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου επικήδειο λόγο. Από κει και πέρα, προφανώς εγώ δεν μπορώ θεσμικά να απαντήσω ούτε για τον κ. Σαμαρά ούτε για τον κ. Καραμανλή ούτε για οποιονδήποτε άλλον πρώην πρωθυπουργό. Προφανώς η εικόνα που είδαμε στις ΗΠΑ είναι μια εικόνα που θα θέλαμε να βλέπουμε και στις αντίστοιχες δικές μας περιπτώσεις».

«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι τέτοια γεγονότα θανάτου πρώην πρωθυπουργού δεν νοείται να αξιοποιούνται διχαστικά για να κερδίσουν κάποια λεπτά δημοσιότητας άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για αυτήν τη δημοσιότητα ανά τακτά διαστήματα, προκαλώντας και χυδαία. Αυτό που πρέπει να εστιάζουμε είναι σε αυτά που μας ενώνουν. Προφανώς ο κ. Σημίτης ήταν ένας πολιτικός μας αντίπαλος διαχρονικός, όπως και το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που διαχρονικά παραμένει ο βασικός πολιτικός μας αντίπαλος, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν, στα σημεία που οι πολιτικές μας και οι στρατηγικές μας συναντούνται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.