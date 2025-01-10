Του Γιάννη Ανυφαντή

Την οριστική αναστολή κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης των Σπαρτιατών, εισηγείται κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Ειδικότερα, η επιτροπή που βάσει του Κανονισμού της Βουλής συνεδριάζει προκειμένου να διατυπώσει γνώμη προς την Ολομέλεια η οποία και θα λάβει την τελική απόφαση, την ερχόμενη εβδομάδα με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

Όλα τα κόμματα ψήφισαν υπέρ του οριστικού «τέλους» της χρηματοδότησης, πλην των Σπαρτιατών και της Νίκης. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο πρόεδρος του κόμματος Βασίλης Στίγκας ο οποίος υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει στοχοποιηθεί από «διεφθαρμένα κόμματα». Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε για την κατάθεσή του περί «Greek Mafia», ο ίδιος επέμεινε ότι το κόμμα του δεν έχει σχέση με τον Ηλία Κασιδιάρη λέγοντας μάλιστα ότι «ο Κασιδιάρης θα μπορούσε να είχε καλέσει τον κόσμο να ψηφίσουν είτε τη ΝΔ είτε το ΚΚΕ».

Αξίζει να σημειωθεί πως η αναστολή της χρηματοδότησης των Σπαρτιατών έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τις τελευταίες ημέρες του 2024, μετά την υπερψήφιση της κυβερνητικής τροπολογίας, με το κόμμα να μην λαμβάνει το πόσο των 462.332 ευρώ, που του αντιστοιχούσε.

Ήδη πάντως οι Σπαρτιάτες έχουν λάβει 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να επιστρέψουν περίπου 80.000 ευρώ που έλαβαν για τις ευρωεκλογές στις οποίες δεν συμμετείχαν.

Πηγή: skai.gr

