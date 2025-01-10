Για τα θέματα του χαρτοφυλακίου του, καθώς και για την παρουσία του στην κηδεία του Κώστα Σημίτη, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «ο Κώστας Σημίτης τιμήθηκε μετά θάνατον με τον τρόπο που έπρεπε», χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν πολιτικό που έθεσε μεγάλους στόχους για την Ελλάδα, τους οποίους μάλιστα πέτυχε, ασφαλίζοντας τη χώρα στην ΟΝΕ και στο Ευρώ, άρα σε «κάτι πάρα πολύ μεγάλο και ισχυρό που αποδείχθηκε ότι προστάτευσε την Ελλάδα όταν χρεοκόπησε», ενώ κατάφερε να βάλει την Κύπρο στην ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση για την απουσία των πρώην πρωθυπουργών από την κηδεία, ο κ. Φλωρίδης είπε πως δεν γνωρίζει τους λόγους, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά των δημοσίων προσώπων εκτιμάται από τον ελληνικό λαό. «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Εξόδιος Ακολουθία χθες ήταν στο μέτρο που ο ίδιος ο Σημίτης είχε θέσει και ως ιδιώτης. Έγιναν όλα που έπρεπε να γίνουν» κατέληξε.

«Τη Δευτέρα ή Τρίτη κατατίθεται το νομοσχέδιο για τη σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά»

Στη συνέχεια, ο υπουργός αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα και τα 3 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την αυστηριοποίηση των ποινών.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί πιθανότατα τη Δευτέρα ή την Τρίτη, όπως είπε. Το πρώτο τμήμα του αφορά την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο μιας ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία των γυναικών και των παιδιών, η οποία εξεδόθη τον περασμένο Μάιο και είμαστε η πρώτη χώρα που την ενσωματώνει. «Όταν έχεις ένα ξεχαρβάλωμα δεκαετιών το οποίο έχει οδηγήσει σε ανομία και ατιμωρησία, πρέπει να δημιουργείς ένα πλαίσιο να προστατεύσεις την κοινωνία. Η κυβέρνηση λοιπόν κάνει αυτό. Η κύρια πλευρά όλων αυτών των νομοθετικών πρωτοβουλιών κια των ποινικών κωδίκων που ισχύουν από την 1η Μαΐου που μας πέρασε, είναι να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, δηλαδή να προειδοποιήσουν τους επίδοξους εγκληματίες ότι αν παρανομήσουν, κάτι θα πάθουν».

«Δεν υπάρχει διαδικασία ενημέρωσης του σχολείου από τις Εισαγγελικές Αρχές αν παρανομεί καθηγητής»

Ως προς την υπόθεση με τη σεξουαλική παρενόχληση του 52χρονου καθηγητή σε μαθήτριά του στον Άλιμο, διευκρίνισε πως υπάρχει σημαντικό νομικό κενό. «Όταν οι Αστυνομικές ή οι Εισαγγελικές Αρχές ασχολούνται με κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει διαδικασία ενημέρωσης του σχολείου για να πάρουν μέτρα. Δηλαδή δεν ειδοποιεί η Εισαγγελία το σχολείο. Αυτό θα αλλάξει τώρα. Πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε τα κενά. Αυτόματη διαθεσιμότητα του καθηγητή μπορεί να υπάρξει μόνο όταν το πληροφορηθεί το σχολείο από αλλού. Μεσολαβεί έτσι ένα κενό που γίνεται μεν εισαγγελική έρευνα, αλλά το σχολείο δεν το ξέρει».

Τέλος, με αφορμή τη σύλληψη 14χρονου στο Μαρούσι για κατοχή αεροβόλου όπλου και μαχαιριού-«πεταλούδας», ο υπουργός υπογράμμισε ότι στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχει διάταξη με την οποία αυστηριοποιείται πάρα πολύ η ποινική ευθύνη των γονιών. «Αν ένας γονιός δεν ασκεί τα γονεϊκά του καθήκοντα και το παιδί οδηγείται στις πιάτσες και την παρανομία, είναι επικίνδυνος γονιός που σημαίνει τι δηλαδή; Ότι αν ο ένας από τους δυο οδηγηθεί να κάνει μια έκτιση ποινής, το κράτος πρέπει ταυτόχρονα να δει τι κάνει με τα παιδιά αυτά» κατέληξε.

