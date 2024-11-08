Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν εισέρχεται στο συνέδριο πριν από τον τελευταίο σύνεδρο

«Δεν θα μπω στο χώρο του συνεδρίου αν δεν μπει και ο τελευταίος εκλεγμένος σύνεδρος», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος νωρίτερα -λίγο πριν από τις 19:00- έφτασε στην Ιερά Οδό εν μέσω επευφημιών και συνθημάτων από τους υποστηρικτές του.

Ειδικότερα, στην ανάρτηση του αναφέρει:

«Η ‘δημοκρατία' της ομάδας που διοικεί τον ΣΥΡΙΖΑ.

-Κομμένη όλη η ΟΜ Αμπελοκήπων.

-Κομμένη όλη η ΟΜ Κηφισιάς.

-Κομμένη η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα Πούλου

Εκλεγμένοι σύνεδροι μαθαίνουν στην πόρτα ότι το έκτακτο στρατοδικείο καρατόμησης συνέδρων της Κουμουνδούρου τους απέκλεισε.

Δεν θα μπω στο χώρο του συνεδρίου αν δεν μπει και ο τελευταίος εκλεγμένος σύνεδρος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.