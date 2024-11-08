Κασσελάκης- ΣΥΡΙΖΑ: 20 λεπτά πριν το Συνέδριο, δεν είχαν ανακοινωθεί οι σύνεδροι

«Έξι μέρες μετά τις εκλογές, 20 λεπτά πριν από την έναρξη του Συνεδρίου, δεν έχει ανακοινωθεί από την ομάδα που διοικεί τον ΣΥΡΙΖΑ πόσοι είναι οι σύνεδροι! Δεν έχουν βγει (6 ολόκληρες μέρες!) επίσημα αποτελέσματα», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με βίντεο από το πλήθος συγκεντρωμένων που βρίσκονται έξω από τον χώρο που έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή του συνεδρίου, στην Ιερά Οδό.

Αναφέρει ότι «η δική μας καμπάνια εξέδωσε (την επόμενη κιόλας μέρα) αποτελέσματα βάσει των υπογεγραμμένων πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών των ΟΜ όλης της χώρας. Σύμφωνα με αυτά, ο συνολικός αριθμός των συνέδρων είναι 3587. Οποιαδήποτε… τερατογένεση δείτε ως προς τον αριθμό των συνέδρων είναι προϊόν εξαήμερου μαγειρέματος».

Προσθέτει ότι «όπως ανακοίνωσαν μέλη της ΚΟΕΣ στον ‘επίσημο' ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε σε usb stick (είναι στη διάθεση τους) υπογεγραμμένες δηλώσεις 1936 εκλεγμένων συνέδρων (μέχρι το πρωί, ενώ η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται στο info@odikosmassyriza.gr). Οι σύνεδροι αυτοί έχουν υπογράψει το εξής κείμενο: Ο/η κάτωθι νομίμως εκλεγμένος/η σύνεδρος τάσσομαι υπέρ της συμμετοχής του Στέφανου Κασσελάκη στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ. Τάσσομαι κατά του αποκλεισμού οποιουδήποτε νόμιμα εκλεγμένου συνέδρου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

