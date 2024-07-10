Κάλεσμα για να τον επισκεφθούν πολίτες στο γραφείο του απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Αύριο Πέμπτη, στο γραφείο μου στην Κουμουνδούρου, 17:00-20:00, θα συναντήσω πολίτες. Όχι όλους μαζί. Τον καθένα προσωπικά. Θέλω να συζητήσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες σου. Να μάθω τις απόψεις και τις προσδοκίες σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι πριν. Έρχεσαι κατευθείαν και με συναντάς, χωρίς προηγούμενο ραντεβού. Σε περιμένω», έγραψε ο κ. Κασσελάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.