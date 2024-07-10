Αυγέρη στον ΣΚΑΪ: Συνεχίζω να υποστηρίζω τον Κασσελάκη - Δεν ήταν κακό για τον ΣΥΡΙΖΑ το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών

Για τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στον ΣΥΡΙΖΑ και για τα σενάρια συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ μίλησε η Δώρα Αυγέρη στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

«Οι συνεργασίες πρέπει να χτίζονται καθημερινά, με σχέδιο και μεθοδικότητα», ανέφερε αρχικά η κ. Αυγέρη, η οποία σε ερώτηση για το αν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ λεφτά να δίνει στα διαδικτυακά του troll αντί για τους εργαζόμενους της «Αυγής», απάντησε ότι τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και βρίσκονται στο ξέφωτο μέσα από διαυγείς διαδικασίες.

Αναφορικά με τις πολιτικές συνεργασίες, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι η ηγέτιδα δύναμη του προοδευτικού χώρου, αλλιώς «δεν μπορείς να συμμετάσχεις σε καμία τέτοια συζήτηση», ενώ παράλληλα επανέλαβε τη στήριξή της στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανο Κασσελάκη. «Είναι ένας πρόεδρος εκλεγμένος από τη βάση του κόμματος και μάλιστα με ισχυρή εντολή», όπως είπε.

Σε ερώτηση για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών, η κ. Αυγέρη τόνισε ότι δεν θεωρεί κακό το αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο «θα περίμενε να υπάρχει το "2" μπροστά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θεωρώ ότι συνέβησαν κάποια πράγματα που στέρησαν αυτό το ποσοστό και αυτήν τη δυναμική, η πορεία που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ενότητα», είπε.

