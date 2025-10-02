Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και το «τσίρκο» στην εξεταστική

Της Δώρας Αντωνίου

Σε μέτωπα διαρκούς πίεσης για την κυβέρνηση εξελίσσονται οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καθώς τροφοδοτούνται διαρκώς από νέες εξελίξεις, που κρατούν εκεί εστιασμένη την πολιτική επικαιρότητα. Από κυβερνητικής πλευράς επιδιώκεται να διαμορφωθούν πειστικά «αναχώματα», που θα επιτρέψουν να διαμορφωθεί ικανός χώρος για την ανάκτηση της πρωτοβουλίας κινήσεων και την ανάδειξη θετικών παραμέτρων της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής.

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής αποκτούν νέο ενδιαφέρον μετά από την επιστολή που έστειλε χθες ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, στον πρόεδρο της επιτροπής, με την οποία δηλώνει ότι «τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ». Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στη θέση της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει καμιά εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη και ότι ο ίδιος έχει ήδη απαντήσει επαρκώς και πειστικά για όσα του αποδίδονται από την αντιπολίτευση.

Ωστόσο, η διαρκής επαναφορά θέματος εμπλοκής του κ. Μυλωνάκη σχεδόν σε καθημερινή βάση, προκάλεσε ανησυχία ότι μπορεί να καλλιεργηθεί κλίμα ότι υπάρχει διάθεση συγκάλυψης. Έτσι, αποφασίστηκε ν θέσει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τον εαυτό του στη διάθεση της επιτροπής. Μάλιστα, προεξοφλώντας ότι αυτή η διαδικασία πιθανότατα θα εξελιχθεί σε υψηλούς τόνους, στέλεχος του επιτελείου του Μαξίμου αναφέρει ότι «εμείς προσπαθήσαμε να κρατήσουμε στην επιτροπή ένα επίπεδο, να μην μετατραπεί η διαδικασία σε τσίρκο. Κάποιοι άλλοι έχουν την ακριβώς αντίθετη επιδίωξη». Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεση του κ. Μυλωνάκη στην επιτροπή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα κλείσει τη συζήτηση που για μέρες συντηρείται γύρω από το όνομά του.

Στο δεύτερο μέτωπο, αυτό της υπόθεσης των Τεμπών, η συνεχιζόμενη απεργία του Πάνου Ρούτσι τροφοδοτεί ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης σε πολιτικό επίπεδο. Η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στη γραμμή ότι δεν μπορεί και δεν πρόκειται να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, που έχει την ευθύνη αξιολόγησης των αιτημάτων που έχουν απευθυνθεί προς αυτή και, παράλληλα, μιλάει για απόπειρα εργαλειοποίησης της υπόθεσης από κόμματα της αντιπολίτευσης. Κυβερνητικές πηγές θεωρούν ότι υπάρχει κομματική σκοπιμότητα πίσω από όσα γίνονται και αποσκοπεί σε καθυστέρηση της δίκης, όπου μέσα από τη δικαστική διαδικασία θα απαντηθούν όλα τα ανοιχτά θέματα πάνω στα οποία τώρα ακούγονται φήμες και υποθέσεις και αναπτύσσονται αμφιλεγόμενες θεωρίες και σενάρια συνωμοσίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις σε αυτά τα δύο μέτωπα έλκουν την προσοχή και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και διατηρούνται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, μη επιτρέποντας στην κυβέρνηση να απεγκλωβιστεί και να εστιάσει την προσοχή της στην ανάδειξη μιας θετικής ατζέντας παραγόμενου έργου. Είναι γεγονός ότι ακόμα και οι ανακοινώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης στη ΔΕΘ, στις οποίες η κυβέρνηση επενδύει σημαντικά για να πετύχει δημοσκοπική ανάκαμψη, περνούν σε δεύτερη μοίρα, καθώς κυριαρχεί η πιο «θορυβώδης» επικαιρότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών. Και η κατάσταση αυτή επιβάλλει κινήσεις απεγκλωβισμού.

