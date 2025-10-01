Λογαριασμός
Φάμελλος: «Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η επίθεση των Ισραηλινών στο στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ ζητά από την κυβέρνηση να πάρει θέση και να επιτευχθεί η στήριξη του στόλου των εθελοντών, ώστε να φτάσει η βοήθεια στη Γάζα

Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ, Σωκράτης Φάμελλος, τοποθετήθηκε για την επίθεση που δέχεται ο στολίσκος της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:


Η εξελισσόμενη επίθεση στα σκάφη του Global Summit Flotilla, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, αποτελεί μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής και τρομοκρατικής πολιτικής Νετανιάχου.  

Είναι ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. 

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή, ούτε και η διεθνής κοινότητα. 

Απαιτείται στήριξη του στόλου των σκαφών των εθελοντών ώστε να φτάσει η βοήθεια στα παιδιά και στους άμαχους στη Γάζα, που την έχουν ανάγκη. Και αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ με πλήρη προστασία των εθελοντών.

Οι φωνές των Δημοκρατών σε όλον τον κόσμο πληθαίνουν, η Αλληλεγγύη και η Δημοκρατία δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται.

