Μιλάνο: Έλαμψε η Μαράια Κάρεϊ στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Μαράια Κάρεϊ ξέρει πώς να προσφέρει ένα εντυπωσιακό σόου. Η βραβευμένη με Grammy 56χρονη τραγουδίστρια, ερμήνευσε το ιταλικό κλασικό τραγούδι "Volare" καθώς και μια νέα δική της επιτυχία, το "Nothing Is Impossible", στο Ολυμπιακό Στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου, στο πλαίσιο της λαμπερής τελετής έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Κάρεϊ έλαμπε μέσα σε ένα λευκό φόρεμα καλυμμένο με ασημένια κοσμήματα, το οποίο συνδύασε με ένα φτερωτό σάλι και λαμπερά αξεσουάρ, ανάμεσά τους και ένα δαχτυλίδι σε σχήμα πεταλούδας. Το "Volare", γνωστό στην Ιταλία ως "Nel blu, dipinto di blu", υπήρξε μεγάλη επιτυχία του Ντιν Μάρτιν το 1958, ενώ το "Nothing Is Impossible" περιλαμβάνεται στο πιο πρόσφατο άλμπουμ της Κάρεϊ, "Here for It All", που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο.

Άλλοι καλλιτέχνες και εμφανίσεις στην τελετή έναρξης περιλάμβαναν τον Αντρέα Μποτσέλι, τον Ιταλό ηθοποιό και παραγωγό Πιερφραντσέσκο Φαβίνο μαζί με τον βιολονίστα Τζοβάνι Ζανόν, την ηθοποιό του The White Lotus Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε, την Ιταλίδα τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι, τον Κινέζο πιανίστα Λανγκ Λανγκ, καθώς και την Ιταλίδα τραγουδίστρια Τσετσίλια Μπαρτόλι και τον Ιταλο-Τυνήσιο ράπερ Γκάλι.

Η Κάρεϊ ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Δεκέμβριο μέσω ενός βίντεο στο Instagram, στο οποίο μιλούσε ιταλικά φορώντας ένα λαμπερό κόκκινο φόρεμα. «Ciao. Ετοιμαστείτε για το Milano Cortina 2026. Θα σας δω στο Στάδιο Σαν Σίρο στις 6 Φεβρουαρίου για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ci vediamo a Milano», είπε στο κλιπ, ολοκληρώνοντας με τη μετάφραση του «Θα σας δω στο Μιλάνο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.