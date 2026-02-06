Χατζηδάκης: Άμεσης εφαρμογής οι 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

«Οι 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν είναι εξαγγελίες. Είναι πολιτική που θα εφαρμοστεί αμέσως», τόνισε στο ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Σημείωσε ότι ο νόμος θα έχει ψηφιστεί τον Μάρτιο και τα μέτρα είναι άμεσης εφαρμογής. Όπως είπε όλα θα έχουν γίνει στην πράξη πριν από τις εκλογές.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως one-stop shop. Εξήγησε ότι συμβολαιογράφοι θα μπορούν από την αρχή μέχρι το τέλος, από τη σύνταξη ενός συμβολαίου μέχρι τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ και το κτηματολόγιο, να κάνουν όλα τα βήματα για μία μεταβίβαση ακινήτου.

Το μόνο που θα χρειάζεται να κάνει ο πολίτης, θα είναι να υπογράψει το συμβόλαιο, είπε ο υπουργός.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι έχει ήδη γίνει άτυπη συνεννόηση με τους συμβολαιογράφους οι οποίοι δέχονται αυτή την προσέγγιση, που θα κάνει πιο απλή τη ζωή όλων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.